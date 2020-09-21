Автосалон Автократ отзывы Адрес: г. Череповец ул. Карла Либкнехта д. 31 Сайт: https://auto-krat.ru/ Телефон: +73519510930
Написали уже про всё и добавить нечего. Вчера только у них была, лохотрон тот ешё. Каким-то непонятным образом нужные отзывы всплывают уже после посещения. До этого же шарила, все только положительные были. Сегодня села писать свой, почти на каждом сайте вижу истории обманутых клиентов. Да, схема развода с мифическим складом всё ещё действительна. И самое поганое, что люди до сих пор ведутся. Сколько уже про это было написано раньше. Я еще года два назад читала про такое. Многие конторки по разводу ее применяли, многих уже с шумом закрыли. А эта стойкая попалась, так и продолжает разводить по старинке. А люди наверное поймут, только когда на собственные грабли наступят. Ну что ж, дело каждого.
Полное несоответствие реальности с сайтом. Я когда приехал в автосалон Автократ, подумал что ошибся адресом. А где обещанный широкий выбор автомобилей по низким ценам? Под слоем пыли не то что бы цены, там и машины то рассмотреть с трудом можно. Но менеджер обещал, что привезут со склада всё, что нужно, правда только сперва оплатить надо. Я вас умоляю…неужели ещё есть такие наивные лохи, которые ведутся на этот развод?? Паршивенький автосалонишко, затухающая конторка, а всё туда же, разводить пытаются. Уже давно на ладан дышат, но не#ать пытаются. Они никаких комментариев не заслуживают, даже негативных. Полный ноль. Для чего тогда сайт?
Привет. Побывала я у них, и смех и грех, как говорится. То что разводят, в этом точно сомнений не осталось. Расскажу коротко. Сама в машинах ни бум-бум, поэтому попросила помочь специалиста по подбору. Так получилось, что он чутка задержался и я приехала в салон одна. С ходу посвятила менеджера в то, что в машинах не разбираюсь. И он начал мне показывать машину, очень её нахваливать. Но даже я заметила, что она какая-то ржавая. Но менеджер уже склонял меня к предоплате. Тут как раз подоспел мой помощник и с первой секунды осмотра сказал, что этот автохлам и половины от заявленной цены не стоит. Менеджер растерялся, сказал, что эта машина уже продана и предложил посмотреть другие. Но мне стало ясно, что разводят там не по-детски. Я передумала вообще что-либо у них покупать и мы уехали в другой автосалон, где я, кстати, купила нормальную машину по приемлемой цене.
Не завидую тем бедолагам, которые в слепую купили машины у Автократ. Я только отзывы почитал, сразу передумал туда ехать. Да ну, нафиг надо тупо тратить время на разводил, которые врут всем постоянно. Сайт у них конечно качественный, здесь постарались. Ну этот развод больше подходит для людей из регионов, посмотрели сайт, позвонили и поехали. А потом, чтобы не считать поездку глупой и бессмысленной, покупают первый попавшийся автомобиль, естественно переплачивают и в полном разочаровании возвращаются домой. Я как-нибудь все-таки выберу время и посещу сие заведение, может даже удастся заснять интересные моменты. А вам, друзья, за правду отдельное спасибо.
Барыги в наше время порядочнее, чем этот, с позволения сказать, официальный дилер. Ведут жестокую игру с клиентами, сначала они честные и порядочные, рассказывают о плюсах, обещают выгоду и подарки, аккуратно подводят к предоплате или к оплате, по разному, как пойдет, а потом всё круто меняется, стоимость машины, отношение менеджера, и все не в пользу клиента, к сожалению. Цена больше раза в два, клиент возмущен, а менеджер хамит, может и послать, типа не нравится, не бери и вообще вали отсюда. Естественно не довольный клиент отказывается от покупки, за что жестоко наказывается автосалон, а именно неустойкой, из его денег нагло забирают 10% от стоимости машины и хоть жалуйся-пережалуйся, фиг что кому докажешь, договор подписан.
Мое сугубо личное мнение, что с данным автосалон лучше не связываться. Побывала там и откровенно говоря разочаровалась. Так громко о себе заявляют, типа официалы, надежные, проверенные, а по факту обычные перекупы, задачей которых является обобрать каждого клиента по максимуму и плевать, что он там купил, новую машину или бэушку-перевертыш. Я далеко не специалист в сфере маркетинга и ценообразований, но те машины с пробегом, которые я видела у них, заявленных цен не достойны. Хотела увидеть документы на авто, мне не показали. Почему? Не ясно. Опасно приобретать авто у таких мутных продавцов, проблем не оберешься.
Мне не понравилось. Фуфлыжный автосалон, ничего нормального там нет. Тачки так себе, в основном подержанные, есть немного новых, но цены выше среднерыночных. С подержанными вообще беда, не дают проверить как надо, сами поверхностно показывают, самому нельзя, разве что только в салоне. А основные проблемы как раз заметны под капотом. Своим толщиномером мерят нельзя, они там что-то замеряли и показали, всё, хватит. ПТС так и не дождался, то ли найти не могли, то ли его вообще не было. Странно как-то готовят машины к продаже. На таких мутных “прозрачных” условиях как-то страшно тачку покупать. Поеду к конкурентам.
Сайт понравился, выбрала авто, позвонила перед поездкой. Очень много всего наобещали. Именно сегодня проходит акция, скидки на все автомобили Рено. Приехала и что? Акция была, но увы закончилась, теперь только по обычным ценам. А цены, к слову сказать, у них выше, чем я смотрела у других. Почему тогда на вашем сайте до сих пор висит информация про акцию? Не успели убрать просто. Эх, жаль, что не записала разговор с менеджером-разводилой. Да толку то, все равно бы нашли, как отмазаться. В общем зря потратила время. Зазывают с целью, что какой нибудь заезжий лох глядишь, что-то да и купит. Я для себя выводы сделала, теперь ваша очередь.