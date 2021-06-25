Автосалон Алтай отзывы Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а Сайт: https://altay-auto.ru/ Телефон: 8 (800) 533-97-13
Алтай МОШЕННИКИ! А я Равон сестре помогал там выбирать. Маленький такой он интересный, ей как раз бы в пору пришелся, чтобы на работу ездить. Синего цвета она себе решила брать, как раз чтобы вдруг что и я мог за него сесть. Цена на сайте была 279тыс, а нам его посчитали за 350тыс. Ссылаясь на то, что эта машина другой комплектации. Ну решили оформлять кредит. Пока они там все оформляли, какой то мужик пришел и стал с ними ругаться, так как ему что-то там с кредитом нах*евертили. Я конечно в шоке был. И когда они стали сразу говрить, что можно уже внести оплату в счет кредита. Я еще больше насторожился. Сначала договор давайте почитаю, а потом уже все остальное. В договоре то и нашел я, что там сумма еще больше. Так как страховка жизни, страховка на машину за 55тыс, допоборудование не пойми какое, конечно же еще и процент 16% годовых. Все эти их пункты они не говорили нам. Короче не взяли там ничего – потому что хотели нас нажухать эти ребята. Но не получилось у них.
А мой батя взял у них Солярис новый. Это еще в ноябре было, но спустя месяц только узнал, что машина уже была битая. Взял у них Солярис, а потом сосед наш дядя Леша заметил, что машина уже перекрашена. Батя не поверил, так тот принес толщиномер. Приложил на правом заднем крыле и там реально они что-то отрихтовали или перекрасили. Батя поехал туда и с ними там ругался, хотел компенсацию. Но они только охрану вызвали и батю выкинули от туда. Теперь вот он думает, как все сделать лучше. Но вот они просто пид*ры этот Алтай, не говорили же ничего при покупке. А просто втюх*ли ему эту уже бывалую тачку. Совсем же охренеть можно от таких раскладов. Но батя влип с ними. Будьте осторожны и не верьте им, так как обманут и усом не поведут. Им же только бабки нужны, поэтому будут говорить и доказывать, что все отлично. А в итоге будет вас ждать разочарование и все. После того как деньги отдадите – вы не нужны.
Я с пригорода летел с братом туда за 240км, так как они заверили меня что мне одобрили кредит 2 банка. Так еще и есть Гранта лифтбек серого цвета, как я хотел. И все подарки в виде бесплатного КАСКО и кредитных каникул 2 месяца будут. В итоге приехали мы туда в 11:40 утра, а уехали в 18:50 ни с чем. Менеджеры мои данные куда-то дели не понятно. Пришлось заново все заполнять, потом ждать еще . А после еще и машины по выгодной цене, которую мне обещали не оказалось. Совсем решили надо мной посмеяться. Я им устроил там вторую хиросиму. Какого х*я так наеб*вать. Обещать с три короба, а потом на деле все это фарс. Я покрыл их всех трехэтажным матом. И ВАС ВСЕХ ПРЕДУПРЕЖДАЮ НЕ ВЕРЬТЕ ИМ. Скорее всего на сайте купленные отзывы, а они там все зажрались. Лиш бы кредит навязать –пидар*ги полные. Столько времени потрачено зря и нервов то тоже – ну будут теперь знать , что так нельзя.
Я когда увидел Ларгус за 338тыс на сайте сразу загорелся, как прометей. Позвонил и узнал, что машина есть, но девушка сказала что нужно поторопится. Я как лось в брачный период, отпросился на работе и туда. Приехал и меня обломали с порога, что последний вот забрали только что передо мной. Но предложили другие машины посмотреть. Пошел я с менеджером смотреть, что у них там еще есть. А попутно расспрашиваю про кредитные каникулы, КАСКО в подарок. Он сказал, что кредитные каникулы, только если сначала оплатить, а машину под заказ привезут. А КАСКО в подарок при покупке в кредит на 10 лет. И я то слышу, что люди заходят, а им с проходу – только вот забрали последней. Смекнул, что короче это схема развода. На сайте – чтобы только заманить нас доверчивых. А тут уж менеджеры уговорят, на что угодно. Кредитных каникул по факту нет и КАСКО тоже. На*бка одним словом. Автосалон Алтай ищут наивных и доверчивых. Как он меня не уговаривал, я не соглашался.
А я к ним за Грантой новой приезажал, думал что возьму как на сайте за 242200р. Посмотрел все вроде нормально, все работает, все мигает, сколов нет. Конечно не супер комплектация, но мне то для работы в такси думал, что сойдет. В итоге то пошел заявку на кредит оформлять. Прождал 3 часа и хорошо что не стал подписывать сразу. Там такие есть подвохи, что в случае расторжения договора я должен буду 20% им компенсировать. Так это еще только цветочки – потом КАСКО 56 тыс., потом еще, какую то хрень насчитали . В итоге сумма кредита стала 450тыс. Я аж поперхнулся, когда это увидел. На мои вопросы и доводы, только плечами пожимали и все. Аферисты да и все. Еще раз убедился, что верить совсем не стоит никому. А подписывать тем более. А процент вместо оговоренных 5,6% оказалось 14,4%. Обьелись ребята ухи в край. Я просто горел изнутри, когда им рассказывал, что о них думаю. Это лжецы очень хитрые и улыбаются, и лстят,лишь бы кредит вам всуч*ть.
Я туда поехал, чтобы новую Крету себе присмотреть. На сайте Алтая цена была сказочная, я сначала не поверил. А позвонив уточнил цену, да сказала приятная девушка все верно приезжайте пока не разобрали. Я пулей туда конечно помчался, с работы отпросился. Приехал в автосалон, нашел менеджера, чтоб машину то эту показал. Он как раз говорит одна осталась и пошли смотреть. За эту цену конечно самая простая комплектация, да и как оказалось уже подкрашенная. Менеджер мне по секрету сказал, что машина уже после тест драйва с другого салона. Это конечно же меня во все расстроило. На хрена мне уже бывалое корыто, после тест драйвов. Да и как новую все это обставляют. Сплошное разочарование , зря время потерял да и все. Хотел конечно им отзыв написать в книге отзывов и предложений, но передумал. Меня же вроде, как не обманули. Поэтому решил здесь написать, чтоб других предупредить.
Туда поехал с дочкой. Она у меня отлично первую сессию сдала – решил ей взять новый киа пиканто. Чтобы дальше был стимул учится хорошо. В салоне было уютно, но менеджер нам попался –козляра. Начал с моей дочкой заигрывать, мои вопросы динамить. Так еще и без маски там вышивать стал. Я ему раз замечание сделал — он пошел маску одел. Типа мне сделал одолжение. Потом сказал, чтобы прекращал дочери глаза строить. Про машину не знает ничего, все уходил уточнять постоянно. Я ему уже предложил загуглить и почитать. Потому что цирк это все – ну реально. Я спрашиваю он – не знает что ответить. Машина дочери понравилась, но тут он цену мне назвал на 130тыс больше, чем на сайте. На вопросы почему цена больше ничего внятного не ответил. Обслуживание на 3-, конечно ничего там не взял. Время только потеряли, видно понабирали новеньких – которые не умеют ни советовать, ни обслуживать нормально. Херово –одним словом.
Внучке решил там взять новую машину. Гранту для начала, чтобы научилась водить на новой машине. Новая всегда лучше старого корыта, которое вечно ломается. Машину посмотрели, она захотела белую. Но в салоне белой не было. Цена конечно там уже стала отличаться. Я конечно же все это уже смекнул. Решил все таки брать ту, которая уже есть. Но менеджер стал перед внучкой заливаться соловьем, что другая белая гранта лучше. Это же конечно меня стало раздражать. Но он мне начал вставлять словечки, дедушка не волнуйтесь, а то еще инфаркт схватит. Я после этого конечно же разозлился. Совсем охренел этот щегол. Такого еще не было никогда. Начал ему вопросы задавать по машине, так он и тех характеристик не знал. Остолоп одним словом. А вот хамить – это за радость. Ничего там и не купил. Поехал с внучкой в другой салон. Пусть учаться вежливо общаться, а не хамить. Пустая трата времени на этот АЦ Алтай.
Весту серого цвета взял я своему сыну, но уже мучаемся с этим Алтаем месяц. Так как не хотят свои гарантийные условия оказывать, как положено. На сайте нашел ее за 396тыс и так уж получилось, что сразу поехал. Сын 2 месяца назад права получил и все у меня ключи от Тигуана моего просит. Так я решил ему взять новую машину. Пускай и Весту, но все же новую. Там посмотрели мы ее с ног до головы в итоге решили брать. За наличку ее брал, поэтому взял за ту сумму которая была на сайте. Но после 14 дней машина стала- полетело сцепление или коробка. Мы туда ее отвезли в их сервис. Они не захотели ее по гарантии ремонтировать – ругались больше часа бестолку. Тогда я пошел к юристу и с ним составил претензию, что если не заберут, то в суд. Так они машину то забрали, но теперь я уже почти месяц машину не видел. Это все реально напрягает – они вроде ждут запчастей. Негодяи они просто вот и все. Заплатил же не 2 копейки – вот теперь маюсь.