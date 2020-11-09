Автосалон Алтын отзывы Адрес: Казань, ул. Комиссара Габишева, 14А Сайт: https://altin-auto.ru/ Телефон: 8 (800) 333-94-63
Честно, ничего не могу про Алтын сказать, ни хорошего, ни плохого. Потому что я там был, но ничего не купил. Ко мне даже никто не подошел. Я проторчал у них минут 30, а на меня так никто и не обратил внимания. Я послонялся сам между рядов, никого не нашел, подошел к ресепшен, там тоже никого не было. Да, забыл сказать, перед поездкой звонил им и мне было назначено время, строго в которое я и приехал. Может у них сегодня какой-нибудь день самообслуживания или еще какая-то ерунда. Но для меня это так и осталось загадкой. В течении получаса я оставался незамеченным сотрудниками. Там же наверняка камеры. Странно. Звонил кстати тому, который назначал мне время, но звонок никто не ответил. В общем фигня какая-то. Хотя наверное это и есть то плохое впечатление, которое осталось у меня после посещения этого весьма странного заведения.
Нашли на их сайте нужную вам машину по привлекательной цене, я бы не стала на вашем месте этому радоваться. А лучше бы тщательно поискала подвох. Он там обязательно есть, уж поверьте на слово бывшей и крайне недовольной клиентке данного заведения. Меня обманули там на 70 тысяч рублей, даже не обманули, а обворовали. Да-да! Завлекли низкой стоимостью Рено Логана и хорошими подарками в виде зимних шин и годового бесплатного обслуживания. Я поверила людям, как в принципе и своим глазам. Когда подписывала договор, я четко видела озвученную мне стоимость и ничего более. Будучи дотошной женщиной, если дело касается денег, я переспросила менеджера еще раз по поводу стоимости, он мне сказал, что это и есть окончательная. Только тогда, успокоившись, я подписала договор и внесла 30%. Почти сразу меня ошарашили новостью о том, что всё-таки окончательная стоимость машины на 140 тысяч выше, так как я должна оплатить обязательное доп оборудование. Я была возмущена до предела и отказалась покупать Логан на их условиях. В отместку с меня удержали неустойку. Я считаю это воровством и готова доказывать это в суде.
Советовал бы всем быть очень аккуратными с этими товарищами. Они не те за кого себя выдают. Реклама, сайт, ответы сотрудников колл центра, это все вода. А вот когда вы к ним приедете и купите убитую тачку по цене новой, потом метаться поздно будет. Я по началу тоже нарадоваться не мог, что мне продали абсолютно новую Ладу Весту со скидкой 10%. Погонял на ней с неделю и начал понимать, что-то не то с ласточкой. Загнал к корешу, тот в тачках разбирается лучше лучшего. И сказал он мне такую вещь, что мне дешевле будет купить новую, чем бесконечно чинить эту. Я возразил на этот счет, сказал, что это и есть новая машина, он только посмеялся надо мной. Начал сыпать какими то названиями деталей, в которых я ни бум-бум. Из всего сказанного я понял, что развели меня как лоха. Думал поехать и спихнуть тачку обратно в салон, но чувствую, что смысла в этом нет. Где у меня доказательства, что это не я сам что-то там заменил. Теперь понятно почему скидку сделали. Короче, ж*па этот Алтын.
Они именуют себя престижным дилерским центром, но заявляю вам с уверенностью, что таковыми они не являются. Это скорее обычные перекупы, замаскированные под приличный ДЦ, дабы пускать пыль в глаза и заманивать большее количество клиентов. Я поняла это не сразу, но после получаса общения с тамошним с позволения сказать менеджером, мне стало предельно ясно кто они есть на самом деле. Кучка конченых ублюдков, возглавляемая по ходу таким же уродом, и им всем вместе сугубо нас*ать на вас и на ваши предпочтения. Им главное втюхать то, что у них имеется. А если и понадобится, то принудительно. При диком желании конечно можете попробовать купить у них машину, но тогда вам просто необходимо иметь среди родственников или близких, какого-нибудь работника правоохранительных органов, ну или сопряженных с ними. Иначе эти беспредельщики ничего не бояться и обдерут вас там как липку.
Аналогичная ситуация произошла и со мной. Обратился в Алтын по предварительной договоренности. Мне сказали, что сегодня в 10.30 я могу приехать к ним для подписания кредитного договора по уже одобренному мне кредиту с процентной ставкой 7%. Но придя вовремя мне пришлось ожидать кредитного менеджера больше часа и потом еще полдня торчать в салоне в ожидании чуда, которое так и не свершилось. Мне одобрил кредит один только банк, но под 28% годовых. И то это я сам случайно заметил, когда уже собирался подписывать договор. Почему меня об этом не предупредил менеджер оно то в принципе понятно. Но не все же люди успевают заметить такие дикие факты, которые потом не исправить. Мне конечно повезло, но так как стало очевидно, что данная контора является мошеннической организацией, я не стал бы вам советовать с ними связываться.
Давно уже слышал о программе trade in, а тут шарил по интернету в поисках приличного салона для покупки авто и нашел этих товарищщей ну и поехал в автосалон Алтын. У них то про эту программу упоминалось в наилучшем свете. Позвонил, объяснил, что имею 99 с пробегом 140000 км. 2007 года выпуска. Я то примерную цену ей знал, а этот тип на телефоне начал мне трещать, что смогут дать за нее 80-90 штук. Я по жизни реалист, поехал значит. Приезжаю, му*ила какой-то беглым взглядом окинул мою тачку, с ходу заявил, что да, мол не меньше 80 штук. Ну збс, чё. Меня уже поторапливали с выбором новой машины и подписания договора, но я спецом медлил, понимал, что не может быть все так супер. И не зря! Пришел тот му*ила и сказал, что максимально что они могут дать за мою 99, так это 10000 и не больше. Опущу нецензурную брань, но суть в том, что приехал я обратно на своей машине, 400 км за день и не жужжит. Езжу по сей день и прослужит она мне еще долго. Новую конечно в ближайшее время куплю, но только не у этих конченых.
Я намеревалась приобрести Ладу XRAY с первоначальным взносом 50%. Мы оговорили все детали с менеджером по телефону, мне было обещано быстрое оформление, на что я очень рассчитывала. Так как времени было в обрез в силу своей профессии. Но меня там сильно разочаровали. Дама из кредитного отдела известила меня о том, что процентная ставка может измениться. Хотела узнать на сколько и вообще подробно ознакомиться с условиями договора, но мне в этом отказали. Хотя с меня постоянно требовали что-то подписать, не давая даже понять, что это. Так же с меня начали требовать, чтобы я быстрее вносила деньги, это нужно для банка. Мне всё это нравилось всё меньше и меньше и я сообщила о том, что передумала и попросила отдать мне документы. Мне стали угрожать, что не вернут ничего, пока я не подпишу договор. А когда я достала свое удостоверение работника юстиции, то конфликт был исчерпан за минуту, еще и с извинениями.
Обращать к ним или нет, дело каждого, но я бы предостерегла вас от этого.