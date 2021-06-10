Автосалон Дакар Моторс отзывы Адрес: г. Екатеринбург, переулок Василия Баранова, 2 Сайт: https://dacar-motors.ru/ Телефон: +7 343 364-41-75
Жил и горя не знал, пока не взял машину в Фараоне. Взял там белый Солярис вкредит. Так только дома на третий день понял , что они мне туда КАСКО за 78000руб впихнули и еще кучу всего. А процент то тоже повышенный 17 годовых. Все расслабился в эйфории новой машины, она же все таки как нова игрушка. Я уже и замечтался. Они видно этим и воспользовались сразу. Так еще и косяки начали по машине вылазить – масло начало подтекать. Обратился к ним с претензией, так мне сказали это не гарантийный случай. Совсем что ли охренели, ругался как Наполеон с ними там. В Итоге взяли по гарантии . Но нервы попили да и машина еще десять дней была в ремонте. Это просто клоака в которую не надо лезть. Я то кредит пере кредитовал и от страховки отказался дорогой. Но это тоже и время и нервы , короче аферюги еще те. Лучше уж поищите машины в другом месте.
Хер нас дергнул вообще соваться и поехать в этот Дакар Моторс за 180км. Увидели эту гребаную рекламу и поверили конечно же .Но по факту только время потратили , так Гранту по указанной цене и не нашли. А то что было оказалось в два раза дороже, конечно халявный вроде бы кредит был заманчив. Но когда все подробно разобрали, что там к чему и почему. Так оказалось, что там процент бешенный. Таких процентов вообще не видел. Короче не тратьте время, вас тут разведут и об щипают , как липу. И даже не заметите, поэтому всегда все читайте и считайте. Иначе будете плакать крокодильими слезами с зеленой рожей. У тех гамадрилов совести совсем нет. У них зарплата зависит от сумм кредитов, так что потратили только время. Не верьте и едьте сразу в другое место, здесь сто процентов ловить нечего.
В Дакар Моторс приехал, промчав стрелой 240км за новой вестой. Залетел в автосалон и менеджерам сказал, где же она моя Весточка. А они мне показали машину , но в цене она уже стала в два раза дороже. Это просто охренеть можно. Шутки со мной шутить надумали, аферюги. Я же где то в глубине души так и знал, что могут же обмануть, но блин летел за ценой, чтобы сьекономить. Сплошное разочарование и только. Начал другие смотреть, так там цены еще больше. Я не потяну с моей зарплатой и семьей. А кредит брать на столько лет, так это петля на шее. Потому что проценты там космические. Это не считая остального всего. Бл*дь только бензин и время потратил на этих аферюг. Теперь буду умнее. Не повторяйте мой горький опыт и не тратьте не время , не деньги. Кто бы мог подумать, что такое до сих пор существует. Не стыдно же им людей разочаровывать. ЗРЯ ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ…
Приобрела новую весту в автосалоне за 546000р.Когда забирала машину был другой менеджер, а тот что нам обещал резину был уже на выходном. Но девушка вместо него все документы на то отдала. А вот с резиной вышел казус. Да мы забрали на радостях и документы и подарочную резину, только сразу на нее не посмотрели . А когда дома все посмотрели и прочитали руководство, то выяснилось, что резина другого размера и на весту не подходит. Поэтому то так и получается, что вроде все дали , но не того размера. А еще и сертификат нам дали, но срок его истек. Вообще одни чудеса в кавычках. Начали звонить , чтобы резину поменять, так мне сказали, что это штатная и другой нет. Теперь нужно эту продать , а другую купить. Цирк какой-то и все… Разве можно так с клиентами обращаться? Не советую автосалон Дакар Моторс никому там ничего покупать,, чтоб потом не мучатся..
Всегда будьте внимательны особенно в автосалоне. Поехал с братом в этот Дакар Моторс. Так они думали, что мы слепоглухонемые наверно. Еще машину не посмотрели, как начали уже нам предоплату просить внести. Я про себя подумал, с какого дуба они рухнули. Это ж как нужно людям лапши навешать, чтобы не видя машины, сразу деньги отдать. Они наверно в ожидании чудиков тут работают. Кто ж в трезвой памяти отдаст вам бабки то, по наивности что ли?
Это произойдет только если человек из ума выжил совсем или частично. Посмотрели машины и поняли , что реклама полнейший развод. И таких цен , как на сайте нет ни на одну машину. Поехали в итоге в другое место. Короче не желтую, а оранжевую карточку получает фараон за такой разводняк. А оранжевый-означает опасность. Так что будьте очень внимательны.
Эти дол*оебы хотели меня конкретно наеб*ть. В Дакар Моторс приехала с сестрой. Сама нашла рекламу их сайта в интернете. Цена оказалась очень привлекательной, дешевле вроде нигде не было и отзывы все хорошие. Поэтому с Ленкой ахнули туда на смотрины. Посмотрели новый Рапид, но за 366тыс там таких авто не было. Менеджер сказал, что 30 минут назад забрали последнюю. Но есть другая большей комплектации, поэтому можно рассчитать кредит и все будет хорошо. Это просто жесть , когда я увидела последнюю сумму, то была очень удивлена что там 17,8% годовых. Это ж ах*еть можно, таких же процентов уже нет нигде. Короче лохотрон простейший, реклама , как свет для моли. И все на нее летят. Только эти пауки расставили свои кредитные сети. Смотрите не влипнете в рабскую паутину. А то они тут как раз ищут наивных дураков, и поверьте чем больше , тем лучше.
С кирилом своим любимым мужем смотрели мы в Дакар Моторс новую КИА СИД. Менеджер же был там нерасторопный, да еще и без маски. Стал, там чихать, как угорелый. Я вообще в шоке. Таких нужно сразу кремировать-этоже не нормально. Приезжаешь смотреть авто, а на тебя тут бацилы выплескивают. Кто их там за ним протирает то ? Уборщица раз в день и то не факт. Позвали другого, тот тоже без маски приперся. Муж мой отпаривал его сразу подальше . На хрена же это нужно, чтобы тебя бацылами тут заражали. Сами посмотрели машину, вроде бы как бы и ничего бибика. Но осадочек то уже оставили. Да и Киря мой заметил, что машина как-то переливается не понятно, толи подкрашенная , то ли битая. Короче переглянулись мы – ушли в другой салон. Пусть эти здесь бацилоносители сами на своих мутных машинах ездят с ковидом.
Семьей поперлись мы в этот Дакар Моторс. Хотели взять новую Октавию, так как и машина и цена была приличная. Просмотрели все и оказалось, что вроде все хорошо. Половину внесли наличкой, а вторую в кредит. Так что теперь с новой машиной и кредитом на шее , как оказалось под 15% годовых. Теперь вот разбираюсь с дорогой страховкой . Машина нормальная, но что-то вот с сигнализацией произошло ездили к ним, чтобы смотрели , что к чему, вроде наладили. Но нервишки потрепали изрядно мне . Это все не приятно вообще ни капельки. Да и с кредитом таким тоже не доволен. Так как они не называли мне процент вообще. Просто все говорили, то будет наилучшим образом. Забыли только, что для них, а не для меня. Как всегда на большие уши, навешивают много лапши – от этого никуда не дется. Так что уши перед ними не развешивайте –обманут. Будете потом разгребать , как я. Или же выплачивать повышенные кредиты.