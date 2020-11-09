Автосалон Иркутск отзывы Адрес: г. Иркутск, Старокузьмихинская улица 71/1 Сайт: https://irkutsk-auto.ru/ Телефон: 8 (800) 333-79-59
Это самые натуральные и подлые мошенники. Ужас что творят! Оставляешь заявку, так как у них и правда заявлены самые лучшие условия, низкий процент по кредиту, можно досрочно погасить, страховка в подарок и еще много положительных нюансов. Тебе очень скоро перезванивают и радуют известием о положительном решении от нескольких банков. Собираешься и с радостными мыслями едешь. В кредитном отделе тебя бодро встречают, сообщают ту же информацию и предлагают как вариант, внести какую либо сумму (минимум 10% от стоимости авто) для снижения процентной ставки. При этом все доходчиво разъясняют, ты доверяешься и делаешь как тебе говорят. Запомни этот момент! Если ты на это купился, считай, что влип по самые уши и фиг ты выберешься. Эти алчные твари поймали тебя на крючок и ты соглашаешься на их гребанные условия. А прикинь, если ты повелся и внес почти пол стоимости, для еще большего уменьшения процентов, как я например. Я не думал что эти твари способны на такую подлость, но кредит у меня теперь под 28% и как я его буду выплачивать, никого не волнует.
Это сволочи, каких еще поискать надо! АЦ Иркутск загоняют людей в долги перед такими же мутными банками, как и они сами. Обманом заманивают, обещают самые низкие проценты, выманивают первоначальный платеж, якобы для снижения процентной ставки. А потом издевательским образом заставляют подписать кабальный договор по кредиту. 32%, вот такая реальная ставка у меня в итоге получилась, хотя изначально была 12%, а после внесения денег мне пообещали 6%. Деньги отобрали и вынудили подписать, потому что как они сказали, деньги по бумагам нигде не прошли и считай что их и нет. Я была ужасно напугана и растеряна. Надо мной нависли три здоровенных дядьки и буквально угрожали мне. Я делала попытки позвонить в полицию, но мне помешали. Мне даже вспоминать тот день страшно. Потом уже, когда я отошла от этого ужаса, я нашла адвоката, он обещал помочь, сказал, что я не первая, которая попала в такую ситуацию. Это беспредел какой-то.
Полный отстой этот АЦ Иркутск. Инфа с сайта прямо противоположна реальности. Я когда к ним заехал, подумал что не туда попал. Сколько просмотра сайта и общения с их менеджером по телефону я ожидал увидеть совершенно другое. А тут стоят 5 дряхлых тачек и три вроде новые и всё. А где же ваш обещанный большой выбор?? Обратившись с этим вопросом к так называемому менеджеру, в ответ услышал, что все машины уже раскупили, но кое-какие еще остались на складе. Услышав это заезженное по всем сайтам слово “склад”, я примерно начал понимать, чем закончится наш диалог. Когда я от балды назвал первую пришедшую на ум машину, продаван сказал, что именно она-то и осталась, и что мне ее очень быстро доставят, но только после внесения половины стоимости. Думаю не стоит продолжать, всем и так всё понятно. Закончил диалог я тем, что пожелал данному замечательному заведению только процветания и хороших продаж))
Ужасный автосалон! Согласна со всеми даже не на 100, а на 1000%. Убедилась на личном опыте, так как имела неосторожность обратиться к ним за подержанной машиной. Эти сволочи из АЦ Иркутск увидели что пришла женщина и давай по ушам кататься. Я правда надеялась, что мне хотят действительно помочь сделать правильный выбор и доверилась им. В итоге я купила совершенно другую машину, дороже, но она развалилась в буквальном смысле через пару недель бережной, замечу, эксплуатации. Обратилась в салон за помощью, но меня послали, сказав, что мои проблемы их не касаются. Вот так. Продали мне автохлам, а проблемы теперь мои. Если уж надумали брать б/у автомобиль, то лучше уж обратитесь к трижды проверенному официальному дилеру, или к какому-нибудь хорошему знакомому, чтобы у вас была уверенность, что вам не подсунут ведро с болтами в тридорога.
Очень много отзывов нашла про них в интернете, куча обманутых клиентов, а народ все равно к ним едет? раньше они назывались по другому а теперь автосалон Иркутск. “Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса…” Так что ли? Или надо именно своим лбом об свои личные грабли долбануться, чтобы понять что там и как? Лично салон не посещала и не собираюсь. Мне достаточно сказочных обещаний. Я звонила, просто, ради интереса, узнать условия по кредиту. Так мне такого наобещали, что даже смешно. Кредит под нереально низкие проценты, КАСКО в подарок, еще целая куча каких-то там подарков, не запомнила даже, и два ежемесячных платежа по кредиту тоже дарит автосалон. Это же надо, какая щедрость небывалая! Ну как в такое можно поверить? Вы только немного напрягите мозги, если все так как обещают, тогда в чем смысл продаж? Получается, что автосалон тупо трудится на благо народу, а себе в убыток. Бесплатно работают сотрудники, а за машины, которые продаются по ценам намного среднерыночных, руководство по ходу из своего кармана доплачивает. Не знаю вообще как можно верить в такие сказки. И не понимаю людей, которые прутся к кидалам, а потом жалуются.
Я тоже считаю, что есть возможность, то лучше обойтись без кредита. А что касается именно этого ДЦ, то с кредитами там по ходу жесть. Сам не обращался, к великой радости, а вот коллега в подробностях рассказал, как жестоко там с ним обошлись. Типа обещали 2,9%, потом 6%, дальше уже 12%, на том вроде как остановились. А когда договор подписал (дело было уже поздним вечером, а приехал он к 12.00), то глаза на лоб полезли. Оказалось, что он дал свое согласие на потребительский кредит под космические 32%. И это при учете того, что авто он взял стоимость почти лям. Жесть! сам подумывал приобрести машину в кредит, но теперь что-то перехотелось. Лучше к таким страшным товарищам не обращаться, тем более по такому серьезному делу.
Они тупо разводят людей на деньги, вот и всё. Я у них побывал и больше туда ни ногой. Собирался купить Ниссан Альмера и нашел этот салон в инете, они значились как официальный дилер и я решил брать у них. Да и цены были приемлемые. Сначала созвонился, уточнил достоверность информации, которую мне естественно подтвердили ну и отправился за машиной. Но как оказалось, с меня только лишь хотели стрясти деньги. Потому что Ниссана я не увидел, но с меня уже просили за него часть суммы. Якобы он на складе и необходимо внести предоплату. Я отказался платить деньги, причем немалые, за то что не видел. Меня немного поубеждали надежности и честности автосалона, а когда поняли, что это бесполезно, тихим голосом послали меня подальше. Исходя из этого я сделал соответствующие выводы, которыми делюсь с вами. А дальше уже решайте сами.