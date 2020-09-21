Автосалон Лого Моторс отзывы Адрес: Ижевск, Улица Азина 83 Сайт: https://logo-motors.ru/ Телефон: +7-3412-20-97-38
Если не горите желанием тупо про*рать время и деньги, то не советую вам ехать туда. Обещают они красиво, только на этом всё и заканчивается. На деле же это банальный лохотрон, каких тысячи, ничего нового, заманить и об…ать. К своему сожалению повелся, теперь знаю, что это кидалы. Не сказать, что много потерял, 5000 на бензин и 12 часов времени, но и без этого можно было обойтись, найди я раньше честные отзывы про них. Но нет, просто поверил и поехал. Разводят с порога, так что я надолго там не задержался, понял сразу, хоть в этом повезло. Так что, уважаемые, перед поездкой читайте отзывы. Обещания разводил не стоят ничего.
Был я там, мне не понравилось. Приглашают, как будто чем-то удивить хотят, но фактически ничего нового, автомобилей немного, с ценами бардак, не разберешься, написано одно, говорят другое. Навязывают допы, как обязательное условие покупки. Все их допы, это китайская фигня, реальная цена которым 3 копейки, но они дерут за них раз 5-6 дороже. Я покрутился там полчаса и мне стало этого достаточно, чтобы понять, что на самом деле это не автосалон, а тухлая контора по разводу. Ребята, делать там нечего, не ведитесь на их обещания, которые по сути ничего не стоят. Тупо заманить и швырнуть, вот и весь их план.
Уроды конченые! Так и норовят нагнуть каждого! Приехали с женой издалека в автосалон Лого Моторс, до поездки трижды созванивались в ними, чтобы уж точно быть уверенными, что не зря проматаемся. Убеждали, что авто по заявленной стоимости обязательно для нас будет. Обещали нормальную цену, дешевле на сотку, чем у нас. В общем поехали, 8 часов в дороге, 4 часа ожидания в салоне, итог: обещанный нам автомобиль по факту дороже на 300 штук. Нормально? Я лично с менеджером беседовал по телефону, говорил какой именно суммой располагаю и откуда приеду. По ходу на это и упор был, раз приперлись издалека, то возьмут что дадим, даже кредит супервыгодный навязать пытались. Нет уж, х#ен вам! Я лучше пустой домой уеду, чем вам тварям выгоду делать. Жалко убитое время, с таким же успехом можно было купить авто и у нас и не по такой бешеной цене. Развод! Не советуем.
Автосалон ужасный! На деньги кинут по любому. Хоть как не старайся, хоть договор выучи, каждый лист, один х*ен что-то заменят, подсунут, отвлекут и не заметишь, как эти падлы сделали свое дело. Я человек дотошный в делах, что касается денег, никогда не заплачу, пока трижды не проверю. И что вы думаете? Все равно нае*али, сволочи. Выманивали предоплату, не дал. Добился таки своего, сначала полностью проверил машину, потом внимательно изучил договор, только потом оплатил полностью. Так эти гады тоже своего добились! Не знаю каким макаром у них это вышло, но в договоре появился дополнительный лист, где говорилось о том, что к стоимости добавляются еще оплата доп услуги опций. В моем случае на сумму 200000. А также про неустойку за отказ. К ним вообще не суйтесь, кидают всех.
Мне удалось вернуть свои деньги с помощью грамотного юриста (кстати не дешевого) специализирующегося на подобных делах. Да, он мне помог, сделал все быстро, но зачем мне это было надо? Во-первых: дополнительные, незапланированные траты. Во-вторых: конкретное изматывание нервов. И в-третьих: мне что, заняться больше нечем было? А все только потому, что я повелся на выгодное предложение от автосалона, поверил мошенникам, подписал пред договор и внес предоплату. А потом мне эта вера боком вышла, когда понял, что машина стоит дороже в два раза. Разборки в салоне, поиски адвоката, постоянно висишь на телефоне, будто дел других нет. Мнение мое однозначное: автосалон-мошенники этот Лого Моторс, даже думать не надо.
Да это кидалы, самые натуральные! Даже не намекнули, что цена изменится. Звонила, специально узнавала насчет стоимости, сказали, что заявлена уже окончательная. На месте у менеджера тоже спрашивала, ответил, что цена не изменится. Но стоило мне подписать договор и оплатить машину, как я узнаю, что необходимо доплатить еще почти 200 тысяч. А если денег не хватает, навязывают кредит или же плати неустойку за отказ. Пункт о неустойке в договоре я видела, но и не думала отказываться, изначально то меня всё устраивало. Откуда мне было знать, что все их дополнительные опции и услуги не включены в стоимость. И ведь спрашивала! Вводят клиентов в заблуждение и наживаются на этом. Никому не советую связываться с ними.
Ожидание радости от покупки автомобиля мне сильно омрачил данный дилер. Я не настолько глупа, чтобы верить в беспроцентный кредит и авто за пол цены. Я была готова к реальным тратам. Но я и предположить не могла, что реальность будет настолько сурова. 12-18% да, я согласна. Но блин на 32 же %!! А все страховки, которые только есть, зачем мне было напихивать? Хотя бы для приличия поинтересовались, надо оно мне или нет. В стоимость авто были включены допы на сумму 87 тысяч, это в добавок ко всем сюрпризам. На множество моих вопросов и возмущений кредитный менеджер сваливал все на банк, якобы это их условия. Да тут по моему всем неплохо. И страховщикам, и банку, но лучше всех автосалону. Они продали автомобиль оочень выгодно. А на меня и на то как я буду теперь жить, всем глубоко наплевать.
Люди, не наступайте на грабли, которые расставлены у Лого Моторс на каждом шагу. Учитесь на чужих ошибках, тогда не больно. А посему читайте отзывы, которые пишут реальные люди, реально пострадавшие от мошеннических действий этого, если можно так назвать эту контору по разводу, автосалона. Наё@ывают они всех подряд, поэтому не надо думать, что вы самый умный и вас это не коснётся. Коснётся, ещё как! Собираясь к ним, вы не то что рискуете попасть на деньги, вы стопудово попадете. Сомнений на этот счет быть не может. Либо задаток, либо предоплата, либо бронь, либо неустойка, да потратите деньги на проезд, в конце концов. Ну а о потерянном впустую времени даже и не говорю.