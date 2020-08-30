Автосалон Мираж Авто отзывы

Отзывы клиентов..
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 267/2
Телефон: +7 3952 407112
Официальный сайт: https://ac-mirazh.ru/
Старое название и сайт: Автосалон Карлов — http://ac-carlove.ru/
Я же отлично знала о местонахождении бесплатного сыра, а все равно черт дернул поверить рекламе автосалона о низкой цене на Киа Соул в автосалоне Мираж Авто. Ещё сравнила цены, посомневалась немного, но все же поехала. Очень заманчиво там все было расписано. В автосалоне меня красиво встретили, но это было последним из приятных ощущений. После двухчасового мотания меня по залу, я поняла что меня просто лихо пытаются развести. Двусмысленные фразы об окончательной цене в 890 т.р., тут же мелькает что-то о 1200000, натолкнули меня на то, что пора делать ноги, пока окончательно не влипла. Уже велись разговоры о том, что если не хватает денег, автосалон мне предоставит хорошие условия по кредиту. С чего бы вдруг мне не хватит денег, если цена на ценнике окончательная? В общем свалила я от них с легкой душой, что не дала себя кинуть. Помните про бесплатный сыр))
Мираж Авто – это просто барахолка. Автосалон, который позиционирует себя, как профессиональная организация, торгует исключительно подержанным моделями. Ценники на товар тоже одни из самых высоких на рынке! При этом на сайте они указывают одну цифру, а когда в салон сам приезжаешь, то видишь противоположную ситуацию. В общем, товарищи, эти ребята вас просто обманывают. Менеджеры готовы пойти на любые уловки и влить вам в уши что угодно, лишь бы вы к ним приехали. Это ж насколько ситуация у них плохая, что они вот так тупо на пустом месте и средь бела дня могут лживо консультировать? А когда спрашиваешь их, мол, какого хрена мне сказали одно, а по факту совсем другое, делают удивленные глазки и говорят, что нипричем они. Нивинаватая я, он сам пришел – как в том фильме. Убогий автосалон..
Я четко уяснил для себя тот момент, что с этими конченными уродами я больше никогда не стану связываться. Этот поганый автосалон Мираж Авто кидает всех. В тачках я разбираюсь неплохо, но они все-таки умудрились меня швырнуть. Покупал Рено Меган 2012 года, по документам чистый, выглядел вполне себе, но после первой поломки, которая кстати случилась уже через неделю, я узнал, что проблем у моего Мегана хоть отбавляй. За пробег я промолчу, а вот то что это перевертыш, я узнал с ужасом. Причем узнал это у ребят из стороннего сервиса. А в автосалоне мне в ремонте отказали. Не собираюсь никому навязывать свое мнение, но все же подумайте хорошенько, если надумаете покупать тачку у них.
Да, уж…И добавить нечего. Тоже был там, отстойнее заведения я не встречал. Зазывают, как на ярмарке, и автомобили на любой вкус, и цены у них низкие, и дорогие подарки в довесок. А на деле пшик. Думал прикупить у них Форд Фокус 3 хэтчбек 2012 года, завидной цене 480000, тем более такие подарки обещали, год бесплатного обслуживания, зимняя резина, и не помню еще какие-то мелочи. Но нет, номер не прошел. 2012 года в более менее нормальном состоянии стоил 579000, а за 480000 можно было только взять ушатанный Форд 2010, понятно что со скрученным пробегом. Мне такая радость ни к чему. и не очень то я уверен, что подарки реально были бы. Да и на фига мне их подарки, если я на ремонт вдвое больше потрачу. Тухлый автосалон, не советую.
Автосалон просто отвратительный! Не увидела ни одного автомобиля по той цене, что была заявлена на сайте. Более того, в зале даже не было всех обещанных автомобилей. Меня интересовал Шкода Рапид, но менеджер так и не смог его мне показать, хоть и вынудил меня прождать кучу времени. Затем начал меня разводить тем, что он есть у них на складе, и вымогать с меня предоплату. Но я читаю отзывы и наслышана про их склад. В общем они отняли 3 часа моего драгоценного времени, которое я могла бы потратить с большей пользой, чем тупо проторчать в автосалоне с безмозглыми, но алчными менеджерами. Постарайтесь никогда не попадаться к ним, ничего нормального не получится.
ЖУЛИКИ ЭТОТ МИРАЖ АВТО!! Народ, спасибо, что оставляете реальные отзывы об этом автосалоне. Он действительно настолько поганый, что даже внимания обращать не стоит. А я по началу повелся, хотя и начитался о нем всякого. Но реклама была настолько заманчивой, что я не смог устоять. А благодаря вашей правде, я быстро раскусил их хитрые намерения. Особенно в тот момент, когда обещанного мне по телефону Соляриса, кстати по низкой цене, в автосалоне вдруг не оказалось, а ушлый консультант тут же стал мне рассказывать про их склад, на котором есть все, что угодно, просто на площадке всего не разместишь, поэтому мне через час автомобиль привезут, но только после предоплаты. Я задал ему пару прямых вопросов, он заметно потерялся. Развод, ясное дело. А если бы не ваша правда об этом лохотроне, я бы потерял деньги.
Эту шарагу под названием Мираж Авто, громко называемую официальным дилером не стал бы советовать. Такого откровенного кидалова давно не приходилось видеть, разве что в далекой молодости. Но даже тогда это не выглядело так по беспределу. Шли вы куда подальше со своим трейд-ином! Я точно знал реальную цену своей тачки, они изначально её и назвали, а по итогу чуть не отжали её у меня за рубль. И цена новой машины тоже странным образом увеличилась. Я думаю, что с этим наглым беспределом нужно решать. Строят из себя вежливых менеджеров, а потом превращаются в натуральное быдло, которое кидает всех подряд. Забыть о них мало, таких нужно наказывать.
Пообещали мне в Мираж Авто при покупке машины установить сигнализацию в подарок и помочь в оформлении страховки. Временная акция, судя из слов менеджеров. Вот только нихрена я этого не получил! Сказали мне, что все равно за тачку придется немного сверху накинуть бабла, так как у них такие условия – человек должен оплатить услуги работников салона. Это что за бред такой? Вам начальство должно всю вашу работу оплачивать, а не простые люди!!! Все эти обещания про подарки являются абсолютной ложью, дилер полностью черный, н*ебывает клиентов! Будьте осторожны, когда компанию выбираете для сотрудничества. В России куча всяких говносалонов появилось, которые просто нас кидают на деньги. Мой вывод – отрицательный, в данный автосалон я никому и никогда не посоветую обращаться. Один негатив после визита в автосалон, честное слово.
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© 2022 Как кидают автосалоны
Я же отлично знала о местонахождении бесплатного сыра, а все равно черт дернул поверить рекламе автосалона о низкой цене на Киа Соул в автосалоне Мираж Авто. Ещё сравнила цены, посомневалась немного, но все же поехала. Очень заманчиво там все было расписано. В автосалоне меня красиво встретили, но это было последним из приятных ощущений. После двухчасового мотания меня по залу, я поняла что меня просто лихо пытаются развести. Двусмысленные фразы об окончательной цене в 890 т.р., тут же мелькает что-то о 1200000, натолкнули меня на то, что пора делать ноги, пока окончательно не влипла. Уже велись разговоры о том, что если не хватает денег, автосалон мне предоставит хорошие условия по кредиту. С чего бы вдруг мне не хватит денег, если цена на ценнике окончательная? В общем свалила я от них с легкой душой, что не дала себя кинуть. Помните про бесплатный сыр))
Мираж Авто – это просто барахолка. Автосалон, который позиционирует себя, как профессиональная организация, торгует исключительно подержанным моделями. Ценники на товар тоже одни из самых высоких на рынке! При этом на сайте они указывают одну цифру, а когда в салон сам приезжаешь, то видишь противоположную ситуацию. В общем, товарищи, эти ребята вас просто обманывают. Менеджеры готовы пойти на любые уловки и влить вам в уши что угодно, лишь бы вы к ним приехали. Это ж насколько ситуация у них плохая, что они вот так тупо на пустом месте и средь бела дня могут лживо консультировать? А когда спрашиваешь их, мол, какого хрена мне сказали одно, а по факту совсем другое, делают удивленные глазки и говорят, что нипричем они. Нивинаватая я, он сам пришел – как в том фильме. Убогий автосалон..
Я четко уяснил для себя тот момент, что с этими конченными уродами я больше никогда не стану связываться. Этот поганый автосалон Мираж Авто кидает всех. В тачках я разбираюсь неплохо, но они все-таки умудрились меня швырнуть. Покупал Рено Меган 2012 года, по документам чистый, выглядел вполне себе, но после первой поломки, которая кстати случилась уже через неделю, я узнал, что проблем у моего Мегана хоть отбавляй. За пробег я промолчу, а вот то что это перевертыш, я узнал с ужасом. Причем узнал это у ребят из стороннего сервиса. А в автосалоне мне в ремонте отказали. Не собираюсь никому навязывать свое мнение, но все же подумайте хорошенько, если надумаете покупать тачку у них.
Да, уж…И добавить нечего. Тоже был там, отстойнее заведения я не встречал. Зазывают, как на ярмарке, и автомобили на любой вкус, и цены у них низкие, и дорогие подарки в довесок. А на деле пшик. Думал прикупить у них Форд Фокус 3 хэтчбек 2012 года, завидной цене 480000, тем более такие подарки обещали, год бесплатного обслуживания, зимняя резина, и не помню еще какие-то мелочи. Но нет, номер не прошел. 2012 года в более менее нормальном состоянии стоил 579000, а за 480000 можно было только взять ушатанный Форд 2010, понятно что со скрученным пробегом. Мне такая радость ни к чему. и не очень то я уверен, что подарки реально были бы. Да и на фига мне их подарки, если я на ремонт вдвое больше потрачу. Тухлый автосалон, не советую.
Автосалон просто отвратительный! Не увидела ни одного автомобиля по той цене, что была заявлена на сайте. Более того, в зале даже не было всех обещанных автомобилей. Меня интересовал Шкода Рапид, но менеджер так и не смог его мне показать, хоть и вынудил меня прождать кучу времени. Затем начал меня разводить тем, что он есть у них на складе, и вымогать с меня предоплату. Но я читаю отзывы и наслышана про их склад. В общем они отняли 3 часа моего драгоценного времени, которое я могла бы потратить с большей пользой, чем тупо проторчать в автосалоне с безмозглыми, но алчными менеджерами. Постарайтесь никогда не попадаться к ним, ничего нормального не получится.
ЖУЛИКИ ЭТОТ МИРАЖ АВТО!! Народ, спасибо, что оставляете реальные отзывы об этом автосалоне. Он действительно настолько поганый, что даже внимания обращать не стоит. А я по началу повелся, хотя и начитался о нем всякого. Но реклама была настолько заманчивой, что я не смог устоять. А благодаря вашей правде, я быстро раскусил их хитрые намерения. Особенно в тот момент, когда обещанного мне по телефону Соляриса, кстати по низкой цене, в автосалоне вдруг не оказалось, а ушлый консультант тут же стал мне рассказывать про их склад, на котором есть все, что угодно, просто на площадке всего не разместишь, поэтому мне через час автомобиль привезут, но только после предоплаты. Я задал ему пару прямых вопросов, он заметно потерялся. Развод, ясное дело. А если бы не ваша правда об этом лохотроне, я бы потерял деньги.
Эту шарагу под названием Мираж Авто, громко называемую официальным дилером не стал бы советовать. Такого откровенного кидалова давно не приходилось видеть, разве что в далекой молодости. Но даже тогда это не выглядело так по беспределу. Шли вы куда подальше со своим трейд-ином! Я точно знал реальную цену своей тачки, они изначально её и назвали, а по итогу чуть не отжали её у меня за рубль. И цена новой машины тоже странным образом увеличилась. Я думаю, что с этим наглым беспределом нужно решать. Строят из себя вежливых менеджеров, а потом превращаются в натуральное быдло, которое кидает всех подряд. Забыть о них мало, таких нужно наказывать.
Пообещали мне в Мираж Авто при покупке машины установить сигнализацию в подарок и помочь в оформлении страховки. Временная акция, судя из слов менеджеров. Вот только нихрена я этого не получил! Сказали мне, что все равно за тачку придется немного сверху накинуть бабла, так как у них такие условия – человек должен оплатить услуги работников салона. Это что за бред такой? Вам начальство должно всю вашу работу оплачивать, а не простые люди!!! Все эти обещания про подарки являются абсолютной ложью, дилер полностью черный, н*ебывает клиентов! Будьте осторожны, когда компанию выбираете для сотрудничества. В России куча всяких говносалонов появилось, которые просто нас кидают на деньги. Мой вывод – отрицательный, в данный автосалон я никому и никогда не посоветую обращаться. Один негатив после визита в автосалон, честное слово.