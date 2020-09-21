Автосалон Стрит Авто отзывы Адрес: г. Ульяновск, Димитровградское шоссе 8, строение 3 Сайт: https://strit-auto.ru/ Телефон: 7 (8422) 31-56-59
Стрит Авто МОШЕННИКИ! В нагляк людей разводят, ничего не боятся. И потом сложно доказать свою правоту, потому что из аргументов у клиента только его слова, а у автосалона договор, подписанный клиентом. А то, что они вводят в заблуждение, на словах говорят одно, а потом совсем другое, это не доказательство. Мне в полиции так и сказали: читать надо было, что подписываешь. Так и остались мои 100000 у мошенников, после того как машина резко выросла в цене 2 сотни, окончательная стоимость ее стала почти миллион, я не мог и не собирался покупать по такой цене, пришлось отказаться. За это с моей предоплаты, внесенной по глупой доверчивости, просто сняли 10%. Обходите их стороной, им все равно, а вам проблемы будут.
Был у меня недавно печальный опыт покупки ТС у Стрит Авто. Понял, что верить им нельзя. Знал бы заранее, заставлял бы каждое слово подтверждать документально, подписью, чтобы потом отвертеться не смоги. Напичкали машину дешевыми китайскими доп опциями, так что цена выросла на 160000. Спрашиваю, нафига вы это сделали? я вас просил? Говорят, б**ь, это обязательное условие при покупке, и тычут в пункт договора. А какого х**а тогда вы мне два часа твердили, что цена указана окончательная? Вы, отвечают, наверное неправильно поняли. Ну конечно, я ж дебил! Хотя да, я дебил, только в том, что поехал в этой с*аную шарагу по разводу. Не советую, если, конечно если вам самим не в кайф дополнительный гемор.
Не собираюсь никому навязывать свое мнение, просто выскажусь. А выводы уже делайте сами. Как по мне, так лучше уж ехать к проверенному дилеру, чем вестись на какие-то мутные акции и скидки. Был я у них, цены ничуть не ниже обычных, а наоборот. Машин не сказать что много. Новые с виду вроде ничего, а вот подержанные как-то прям очень подержанные. Вмятины, царапины, сколы, они даже не постарались им придать товарный вид. И с документами там всё мутно. Присмотрел себе одну машинку, попросил ПТС, но пообещали привезти, если я её куплю. То есть я сначала должен купить, а потом мне привезут ПТС, а пока поверить на слово мутному менеджеру в мутном автосалоне. Для себя я твердо решил не обращаться в подобные заведения.
Не советую торопиться с выбором автосалона. Чего бы вам не обещали, необходимо всё проверить и перепроверить, а не тупо мчаться сломя голову, потому что там дешевле. Откройте интернет, там полно отзывов об этом лохотроне. А надеяться на то, всех кидают, а вас не кинут, ну это очень рискованно и по моему глупо. Меня, например, всегда настораживает, если продавец предлагает свой товар дешевле, чем другие. В этом нужно искать какой-то подвох. Этот же дилер предлагает автомобили со скидкой, обещает хорошие подарки, а иногородним даже гарантирует возврат денег, потраченных на проезд и проживание. Автосалон вдруг занялся благотворительностью? Странно…
Много положительных отзывов на официальном сайте, кто их пишет? Меня они развели, мозги запудрили, предоплату выманили, а потом только реальную стоимость озвучили. Пришлось искать деньги, чтобы не дарить этим кидалам неустойку. Лично при мне по этой же схеме попали на развод еще трое клиентов. Это только за время моего нахождения там. А представьте, что такое происходит ежедневно, судя по многочисленным негативным высказываниям в адрес автосалона. Так вот и непонятно, откуда берутся благодарные клиенты, которых работа этого лохотрона полностью устраивает. У меня только одно предположение, что положительные отзывы пишут они себе сами, чтобы поддерживать репутацию. Не верьте в это, разводят в Стрит Авто всех подряд.
Я в принципе никогда не пишу отзывы, но сейчас решил сделать исключение. Потому что действия данного автосалона выходят далеко за рамки дозволенного. Им похоже вообще чужды законы, в частности закон прав потребителя. Установка дополнительного оборудования у них считается обязательным условием. Где это такое видано? Покупаешь хлеб, а тебе его обязательно маслом намажут и колбасу с сыром сверху. А ничего, что я только за хлебом зашел? Как это обязательно?? И очень большое сомнение вызывает качество тех установленных допов, но цена у них ого-го. В общей сложности со всеми допами и услугами автосалона, машины подорожала на 260 тр. Вот оно мне надо, а? Отказался покупать, содрали неустойку. Буду разбираться через суд.
Хочу предупредить всех, кто собирается ехать к ним за машиной. Стрит Авто это мошенники! Будьте осторожны! Я поверила, что у них действительно можно нормально взять машину в кредит, но тот ужас который я пережила, а теперь и 5 лет вынуждена с этим жить, никому не пожелаю. Подробности описывать долго, скажу только суть. Никогда не соглашайтесь на их выгодные условия. Это только кажется, что все прозрачно, там такое творят, жесть просто. Реальная процентная ставка 28%, при этом машина становится дороже за счет допов, обязательно страховок куча. Обманывают, что от страховок можно будет отказаться и кредит через три месяца погасить досрочно. Не верьте, я узнавала, ничего подобного. Плати 5 лет за все, на что подписался. Знайте, если в кредит, то точно не к ним.
Купил у них слегка подержанный Ларгус, как утверждал менеджер, автомобиль в отличном состоянии, просто продавцу срочно понадобились деньги. Цена была соответствующая, мне и самому срочно нужен был авто, поэтому я с радостью поверил менеджеру и купил. Через 5 дней эксплуатации Ларгус сдох, без видимых на то причин. Я человек далекий от автомеханики, поэтому сразу отвез его с автосервис. Через день мне сообщили, что у авто шикарная биография, за год 3 ДТП, последнее довольно серьезное. “Порядочный автосалон Стрит Авто” утаил это от меня, что вынуждает поставить крест на его порядочности. Позвонил им, но о возврате денег и речи не шло, они быстро отмазались, свалив все проблемы на меня, мол видел что брал. Совет всем, не покупайте никогда у них подержанные авто, врут как дышат.