Автосалон ТопАвто отзывы Адрес: г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 25к1 Сайт: https://autotop54.ru/ Телефон: +7 (383) 312-32-63
Не советую в ТопАвто обращаться, мутное это место в Новосибирске. Обещаний много, а на деле ничего. На сайте полно машин, в салоне мало. Типа все на складе. Почему они там? Не понятно. Хотя нет, понятно! Чтобы привезти машину со склада, клиенту нужно оплатить 30% от ее стоимости. А есть ли она на складе? Есть ли тот склад вообще? На эти вопросы клиент получит ответ позже. Жестокая игра какая-то. Деньги заплати и сиди гадай, привезут-не привезут, ту или не ту. А вообще я уже как-то читал про подобную схему развода, не помню за какой именно автосалон писали, может даже за этот. Не стал я ничего у них покупать. Цены хорошие предлагают, выгодно, но как бы потом эта выгода боком не вышла.
С кредитами в ТопАвто жесть, ребята! Лучше не суйтесь. Обещали под 4%, слишком сладко, конечно, я согласилась, хотя думала, что будет наверное 7-9%, на это я была согласна. Долго ждала одобрения и вот, девушка, кредитный менеджер, мне сообщает радостным голосом, что мне одобрено под 9%. Ну, в принципе, на что и рассчитывала. Протягиваю руку, чтобы взять договор, ознакомиться с ним, как положено, но она не отдает, держит его в своей руке, а мне просто подпись предлагает поставить. Мне это не понравилось, я строго сказала, что хочу прочитать. Взяла в руки и увидела 28%!!!! Эта су@ка молчала, пока я крыла ее матом. Ужас, что творят! А ведь многие торопятся, верят и подписывают. Самый ужасный автосалон в городе Новосибирск!
Понравилась реклама, нашла автосалон ТопАвто в интернете, позвонила. Ответила Ирина, милая девушка, представилась менеджером. Я уточнила моменты, по поводу наличия авто и правдивости заявленной цены, Ирина сказала, что так и есть. Поторопила меня, так как я уже не первая звонила сегодня по поводу именно Киа Соул 2018 года, новой, но по старой цене. Я отпросилась с работы и по пробкам через весь город в час пик, короче жесть. Но войдя в салон, я узнаю, что машина уже оказывается продана. Но есть другая, на 300 тысяч дороже, не желаю ли я ее посмотреть. Нет, су@а, не желаю! И что-то подсказывает мне, что ни @ера у них не было Киа по той завидной цене, не могли они ее так быстро продать. Просто заманили, а вдруг что другое купят. Я то, что мне пришлось отпрашиваться, тратить время и деньги на такси? Ну они в принципе и себе хуже сделали, я уже им не верю, а теперь вот и вам про них рассказала.
Мне менеджер клятвенно обещал, что Киа Пиканто у них в наличии, стоит у него перед глазами. Я говорил, что ехать мне не ближний свет, и надо быть уверенным, что поеду не зря. А когда отмотал 600 км, узнал что в наличии у них нет, надо только оформлять под заказ. Это как вообще понимать? Для чего это делается? И этого козла я в салоне так и не нашел. По ходу он там и не работает, просто висит на телефоне и разводит каждого позвонившего. А другие козлы уже на месте стараются втюхать свой товар, или навязывают кредит. Вот уроды! Поз заказ я у себя взять бы мог, не пришлось бы мотаться. Не верьте словам этих разводил и не ездите к ним.
Смотрел у них тачку, понравилось всё. На вид отлично, цена нормальная. Решил покупать, поехал снимать деньги, 30 штук оставил задаток. Ехал уже обратно, что-то у меня в голове щелкнуло воспользоваться услугами АвтоПодбора, сам я в тачках не знаток, а покупаю с пробегом. Человек подъехал и мы с ним вместе пошли смотреть машину. Через 15 минут он уже дал мне понять, что меня разводят. Я к менеджеру с претензией, нафига разводил? Тот мне в ответ: ты сам ее хотел, сам смотрел, сам задаток оставил, какие к нам претензии? Задаток мне вернули, получил, что называется, по заслугам. Автоподборщик мне сказал, что там б/у лучше вообще не брать, уже не один раз там был и знает о чем говорит. Вот и я вам советую то же самое.
Громко о себе заявляют, а фактически же ничего особенного из себя не представляют. Заурядная контора перекупов, которая только и занимается, что втюхиванием автохлама по завышенным ценам. Не компетентные сотрудники, прямо скажем, двух слов связать по теме не могут. С ценами полный бардак, сами толком не знают что сколько стоит. Ни о какой юридической чистоте, как обещано на сайте, и речи быть не может. Когда сопливый менегер завел тему о выгодном кредите, я чуть не упал от неожиданности. Какой тут кредит? Кто на это поведется? Да с ними ни один приличный, уважающий себя банк сотрудничать не станет. Каждое г*вно, а всё туда же.
Не покупайте никогда подержанные машины у ТопАвто в Новосибирске. Это полнейший развод! Они скупают любой автохлам по дешевке, применяя различные хитрости придают более-менее товарный вид и продают под видом слегка подержанных, не забывая накрутить цену как следует. При этом скручивается пробег и подделываются документы. Таким образом, купив там машину, вы рискуете за первые месяцы эксплуатации потратить на постоянные ремонты ту же сумму, какой была стоимость. Этим наглым перекупам все равно, они потом за это ответственности не несут. Все проблемы расхлебывать вам самостоятельно. Держитесь от них подальше.