Автосалон Топ Авто отзывы Адрес: Москва, Новоясеневский проспект, 3А стр.2 Сайт: https://a-ca.ru/ Телефон: +7 (495) 185-13-13
ТОП АВТО — Заманиловка, с целью дальнейшего развода. Сайт сам по себе, автосалон сам по себе. На сайте выбрал авто, оставил заявку, перезвонили сразу же. Да, всё верно, есть такое, да, в наличие, конечно, приезжайте, ждем. Прекрасно! И уже в салоне: нет, к сожалению именно этого автомобиля в наличии нет(да там вообще почти ничего нет!!) можно оформить заказ, задаток 70 тысяч. Ага, щас! Вы уже наврали, где не факт, что и дальше врать не будете. Я вам деньги оставлю, потом жди неизвестно сколько и неизвестно что, привезут в другой комплектации и еще что-нибудь не так, а задаток фиг отдадут. Нет, сам к ним больше не поеду и вам не советую.
Автосалоны-лохотроны, это уже ни для кого не новость. Их развелось великое множество, а то что именно этот возглавляет их список, это даа. Мошенники высшего класса! Пол России уже кинули, теперь обманутые клиенты бегают по судам и оставляют негативные отзывы, а вторая половина все еще наивно полагает, что смогут выгодно купить там машину, или чего хуже, выгодно взять в кредит. У них там все разводилы, что на телефоне, что в самом салоне, так называемые менеджеры по разводу, знающие толк в этом деле. Когда закончится этот беспредел? Только когда вымрет последний лох. А так как лох не мамонт, лох не вымрет, то соответственно — никогда.
До этого покупала авто у частника. А тут решила обратиться в автосалон, официальный дилер, все дела. Ну что могу сказать, не оправдали они моих ожиданий. Заявленная стоимость на сайте ничего не значит, но об этом ты узнаешь, когда уже поздно. Мне ни разу об этом никто не сказал. И ладно, если бы я не спрашивала, я не один раз переспросила, менеджер говорил, что заявленная цена и есть окончательная. А потом, когда уже оплатила, узнала, что нужно еще 240000. А за отказ задирают 10%. Устроила скандал, вышел старший менеджер и пригрозил мне полицией. Я сказала, вызывайте, пусть разбираются. А он мне грубо объяснил, кто окажется прав. У них на руках договор с моей подписью, а у меня ненадлежащее поведение в общественном месте. Мои 80000 остались у них, но я этого так не оставлю. Завтра же навещу автосалон с адвокатом.
Надеюсь на то, что мой отзыв читают те, кто только собирается посетить это заведение. Пишу реальную историю о том, как тут разводят. Нужна была срочно машина, искал где бы подешевле. В этом и ошибка, где обещают дешевле, в итоге всегда выходит дороже. Нашел этих, обещали красиво. Поехал, думал фартануло. Сначала все норм, цена как на сайте, машина в поряде. Предоплата, договор, и…понеслаась. Помимо стоимости оплата дополнительных услуг, предпродажка и все такое, оплата допов на 80 штук. В итоге плюсом к стоимости еще 140 штук. Я на это никак не рассчитывал. Нет, говорю, не устраивает меня такой расклад, не буду покупать, верните деньги. Вернули через 10 рабочих дней, падлы, за вычетом неустойки, 10% от окончательной цены. Не ездите туда, разводят.
Всем привет расскажу историю про Топ Авто! Как бы мне не было стрёмно, но всё же я признаю, что я лох. Как бы это обидно не было, но иначе я себя назвать не могу. Потому что я попался на банальную схему развода, которая стара как мир. Приехал к вечеру, начали оформлять тачку, потом что-то затянулось, перенесли на завтра. Так как для меня уже всё было предельно ясно, я без задних мыслей оставил предоплату. Приехал на следующий день, уже забирать ее, как мне было обещано. А тут как раз та самая схема Остапа Бендера, вечером деньги — утром стулья. Вот и я попал. Тачка теперь стоила на 300 косарей больше. Да при любом раскладе это была нереальная цена. В общем отказ от покупки, что повело за собой потерю денег, в сумме 110000. Не будьте лохами, не доверяйте разводилам.
Предлагаю объединить усилия по борьбе с этими мошенниками. Меня тоже там конкретно кинули. Вынудили покупать абсолютно другую машину, гораздо дороже. Навязывали кредит, но я отказался, нашел деньги у друзей. А то представляю, в какой заднице я бы сейчас находился, потому что с кредитами они вообще беспределят. Читал ваши отзывы, смотрю, пострадавших очень много. Чем просто жаловаться и обмениваться комментариями между собой, я считаю что нужно действовать. С этим беспределом пора заканчивать! Сколько они еще будут продолжать обманывать людей безнаказанно? А так мы и свои деньги вернем и больше никого этот лохотрон не обманет.
Не рекомендую Топ Авто, сначала обнадеживают, а потом кидают. Ехала к ним долго, радовалась, что наконец куплю долгожданную машину. По телефону обещали скидку, подарки и возврат потраченных на дорогу денег. Но как только приехала, поняла, что меня развели как овечку. Сначала я не нашла того доброго менеджера, который мне всё это наплел. Потом не нашла и обещанной машины. А потом поняла, что за деньги, что у меня имеются, я могу купить только ржавое ведро. Цен там низких нет. Очень настаивали на кредите, но от такого предложения я отказалась. Про их выгодные кредиты я была наслышана. Жаль, что не нашла отзывы про то что с наличием и ценами тоже разводят. А так зря проматалась только.
Я уже было решил, что наконец-то и мне сказочно повезло. Нашел авто по нормальной цене и кредит уже одобрен под 3,9%. Потом узнал, что предварительное одобрение ничего не значит, нужно заново заявки отправлять. Добро лад уже другой банк, не помню даже названия, и процентная ставка уже в 6 раз выше. Так еще и автомобиль теперь дороже, доп оборудование вместе с обещанными подарками увеличили стоимость на 220 тысяч. Еще страховка, еще что-то, еще…А и слушать не стал, попросил вернуть мне мои права и паспорт. Но мне пригрозили не вернуть документы, если я не подпишу договор. Я не совсем понял сначала, думал пошутили. Потом вижу, что ни х@ена они не шутят, потому что пошли уже серьезные угрозы. Я недолго думая позвонил в полицию, потом только мне отдали документы. Будьте осторожны.