Автосалон Элемент Авто отзывы Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7 Сайт: https://element-car.ru/ Телефон: +7 (846) 215-17-24
Не внушает доверия этот мутный Элемент Авто. Скорее всего буду покупать в другом месте. Хотя выбор автомобилей у этих впечатлил. Но цены не очень. С новыми как там не знаю, поэтому ничего не скажу. А вот с подержанными беда. разводят и не краснеют. Предлагают очевидный автохлам, но просят за него чуть не как за новый. Явно видно, что замазывали на скорую руку, тупо скрыть ляпы, но утверждают, что машины в отличном состоянии. С документами не все гладко. Не показывают оригиналы, только копии. Говорят, если конкретно брать буду, то тогда покажут. Настораживают много моментов, взял время подумать, но нет, не буду с ними связываться.
Очень расстроена, зачем я только обратилась в Элемент Авто. Ругаю себя, да только какой теперь в этом толк. Я как раз искала семейный автомобиль, а тут нашла их рекламу, Ларгус со скидкой. Позвонила, узнать причину снижения стоимости, объяснили что распродают прошлогодние автомобили. Замечательно, новый Ларгус куплю дешевле, чем планировала. Да, порушили они мои планы основательно. Мне по итогу не то что выгода была, мне пришлось занимать 130 тысяч, потому как нарисовалась новая цена, скидка скидкой, а доплачивать пришлось за кучу доп опций и услуг долбанного автосалона. Ну сволочи! Не поведись я на эту с*аную скидку, я бы могла купить Ларгус 2020 года дешевле на 60 тысяч. Не верьте им, разводят.
Какой это к х*рам автосалон? Это жалкая контора по отъёму денег у доверчивых граждан. Вся наша глупость в том, что каждый из нас хочет купить машину подешевле. Нам это обещают и мы с радостью сами бросаемся в этот мутный омут с головой, не замечая подводных камней. Хотя если бы хоть на минуту отключить эмоции и включить голову, эти самые камни не так уж и незаметны.
Не берите никогда у них тачки с пробегом. Геморрой вам гарантирован. Приехал за б/ушным Рено, очень нужно было срочно купить, а эти еще поблизости находятся. Понадеялся на порядочность автодилера, за что был жестоко наказан. Обещали продать за 450000, в итоге пришлось отвалить 520000. Но это еще не всё. Буквально сразу авто отказался мне подчиняться, поставил его в сервис. За ремонт отстегнут еще 80000. Так вышло, что Рено этот обошелся мне уже в 600000, и как я понимаю, это не предел. Я мог новый купить за такие деньги. Автосалон Элемент Авто и слышать меня не хочет, речи нет ни за возврат, ни за компенсацию денег, потраченных не ремонт.
Ну тянет людей на приключения, что тут поделаешь. Обязательно нужно за 1000 километров переться, чтобы купить машину в Элемент Авто. Больше же негде. Только там, единственное место, где собраны все имеющиеся автомобили, всех цветов и комплектаций, обязательно по невероятно низким ценам. А еще каждому приезжему компенсируется плата за проезд и проживание в гостинице, и конечно добротные подарки, как без них. Еще там очень выгодные, почти беспроцентные кредиты, которые можно погасить досрочно. А первый платеж оплачивает автосалон. Ну прямо “Поле чудес” в стране дураков. А как домой возвращаются, будто с небес на землю и начинают причитать, как их мошенники обманули. Святая простота( или идиотизм)
Недавно стал владельцем нового Рено Дастера. Вы даже не можете себе представить, какие эмоции меня переполняют. Я несказанно “счастлив”, что эти твари подсунули мне “новый” автомобиль, только почему-то уже перекрашенный. Эту пренеприятнейшую новость сообщил мне мой друг, владелец автосервиса, который прикола ради решил проверить мой Дастер. Вот вам и прикол! Я естественно сразу же позвонил в салон, на что мне резко ответили, что это мои проблемы. Как это мои? Это вы мне продали НОВЫЙ автомобиль! Но мне ответили, что они как раз таки продали новый, а что я там с ним делал, они не знают и вряд ли я смогу что-то доказать. Ну я хотя бы попытаюсь. Я не пожалею денег и накажу этих сволочей.
Машиной я в принципе довольна, но каких нервов мне стоило ее приобретение, об этом вспоминать даже не хочется. Почему клиент должен следить за работой сотрудников автосалона и проверять ее досконально? По моему каждый должен заниматься своим делом и выполнять всё добросовестно. Я например хирург, не думаю что если на моем операционном столе окажется кредитный менеджер, то ему нужно будет следить за мной и исправлять по ходу ошибки. А у них вот так. Сначала я увидела в договоре цену без скидки, заставила исправлять. Потом заметила множество страховок, которые мне нафиг не нужны, опять переделывали. Далее к стоимости приписали оплату подарков, от которых мне пришлось отказаться и снова переделывали договор. Это длилось 9 часов. Закончилось чуть ли не моим нервным срывом и недовольством со стороны автосалона. Но кредит на нормальных условиях у них все же возможен, если клиент будет сам все держать под контролем. В общем не для слабонервных.