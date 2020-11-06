Автосалон Юкар отзывы Адрес: г. Самара, Барбошина поляна 11 линия д.120 Сайт: https://ac-yucar.ru/ Телефон: 8 (800) 333-96-65
Я в АЦ Юкар влетел на задаток, 30000, но и их пришлось подарить этим тварям. Деньги взяли, а условия не выполнили. Единственное что, как ни странно машина пришла в срок. А во всем остальном полнейший развод. Во первых Киа Оптима пришла не того цвета, но это еще куда бы не шло. А то, что она пришла в максимальной комплектации, это уже ни в какие ворота не лезло. И они еще пытались меня дураком выставить, типа я такую и просил. Я что не знаю, чего я прошу и на что рассчитываю? Разница в цене, извините, ого-го. В чем я правда дурак, как это не стремно осознавать, так это в том, что изначально не проверил каждую букву в договоре задатка. А то, что это жулики, которые стараются развести всех и каждого, в этом не сомневайтесь.
Юкар это мошенники и что обидно, я оказался в числе тех лохов, для кого и задумана такая приманка, как низкие цены. Ну что сказать, повелся на их обещания и приехал за новым, но дешевым Дастером. Я два раза звонил, прежде чем ехать, не верилось потому что, но мне оба раза говорили одно и то же: приезжайте и не пожалеете. Мне показали машину, показали договор, первое что я увидел, это подтверждение низкой стоимости и успокоился на этом. А уже после подписания и оплаты узнал истину, а именно: вы да положь, дядя, еще 180 штук. Назад дороги не было, сам своей же подписью согласился со всем. Цена оказалась даже больше средней по рынку. Доплатил, подарков не дали, еще и нагрубили. “Эх, не гонялся бы ты поп за дешевизной.” Запомните, низкие цены и обещание дорогих подарков — это полная лажа.
Оставил у них заявку на кредит для приобретения опель астра, мне быстро перезвонили и сказали, что мне уже одобрен кредит под 6% в год, обещали подобрать индивидуальные условия, график платежей по моему усмотрению, досрочное погашение и подарки, также обещали, что оплатят мне проезд, так как я иногородний, после предоставления чеков. Это меня так взбодрило, что я договорился на вторую половину завтрашнего дня. А тут залез в интернет, чтобы почитать что о них люди пишут, которые уже брали там машины в кредит. Я пол часа не мог успокоить, это меня так разводят мошенники на кредит, или на салон кто-то зуб точит. Теперь не знаю что делать, через три часа поезд. Подскажите пожалуйста кто может, как мне поступить. Жду, заранее спасибо.
Обращаю ваше внимание на то, что если вы хотите купить нормальную машину без проблем, во всех пониманиях этого слова, вам сюда обращаться не стоит. Нагло и бессовестно разводят, много обещают, а если вы поверите, то деньги потеряете обязательно. При чем при любом способе покупки, будь то в кредит, за наличные, новую машину или подержанную, сразу или под заказ, в любом случае вас разведут, зависит только на какую сумму. Я попала там с кредитом, это жесть, люди. 28%! Вот реальная ставка! А вовсе не 2,9 или 4,9%. Это конечно ужасно, но будет мне уроком на всю оставшуюся жизнь. И прежде чем ехать к ним, почитайте правдивые отзывы, уж найдите время.
Всем привет! Такая же фигня, нахожу их в интернете: Самые низкие цены, самые лучшие условия только у нас и бла, бла, бла. Ну естественно звоню, мне очень бодрым голосом обещают все блага, в том числе и наличие полюбившегося мне Соула по привлекательной цене, почти на 150 К меньше средней стоимости. Ну норм, говорю, скоро буду. Приезжаю, а там х@ен ночевал. Соула в наличии нет, только под заказ. И цена его ни фига не ниже, а даже на 50К дороже, а при этом еще допов нужно будет накупить, больше чем уверена. Я поняла кто они есть на самом деле и не выбирая слов все им высказала. Написала на их сайт то же самое, не пропустили, уроды. Не любят они правду. Так что, народ, не ведитесь и не тратьте зря свое драгоценное время.
Вот вам и мои три слова правды об этом убожестве. “Автосалон” этот, если ЭТО можно так назвать, это небольшая кучка уродов, которые технично отжимают деньги у наивных и очень доверчивых граждан. Это становится ясно буквально с порога, ну и нескольких минут так называемого общения. Машины нет, но как бы есть, но деньги вперед. За что платить-то? Ус*раются, обещают, что как только клиент оплатит 50% от стоимости, то в ближайший час тачка будет стоять перед глазами. Ну не бред, нет? Меня это прямо взбесило! Ищите лохов, тогда как-то обозначайте это, что ли. Ну вот нафига мне, адекватному человеку, это было надо? Я убил на них 5 часов своего времени! Даже не ведитесь на АЦ Юкар!
Кому будет интересно мое мнение про автосалон Юкар… Это фуфло, а не автосалон. Заманивают клиентов самым обычным способом, не заморачиваясь. Что нас всех привлекает? Ну конечно нереально низкие цены и подарки. Вот они этим и пользуются. Впрочем как и большинство других торгашей. Даже если человек понимает, что это нереально, он все равно поедет и проверит, а там может и купится. Меня пытались убедить, что представлена реальная стоимость и ничего больше доплачивать не придется и очень умело вымораживали предоплату. Ну я же не пальцем деланный, отказался. Всем мой совет: ничего вам за дешево не продадут. Нет такого нигде и не будет. Пора перестать верить в сказки.