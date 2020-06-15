Автосалон НакАвто отзывы

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 132А
Сайт: https://nakauto.ru/
НакАвто — КОНЧЕНЫЙ АВТОСАЛОН!!! Гавно у них там продается, а не машины. Людям из регионов там вообще делать нечего! Жители столицы, может, и могут себе позволить каждый месяц машины менять, но для меня такая покупка была на года. Я и подумал, что лучше уж я доверюсь официальному дилеру, а непонятно какой конторе, которая без году неделя работает. До сего момента о НакАвто вообще ничего не слышал, а тут вдруг их реклама буквально повсюду. Попахивает МММ, когда пытаются заманить к себе минимальными ценниками, а потом просто кидают. Ни лицензию показать не смогли, но нормального обслуживания предоставить. Короче, ничем примечательным данный салон не отличается от других сереньких дилеров. Мелких и ненадежных.
Буквально несколько дней обращался в Нак Авто. Перед тем как ехать туда позвонил и девушка предложила забронировать автомобиль. Собирался брать Фольсфаген Поло за наличный расчет. Цена автомобиля меня очень устраивала поэтому не хотел затягивать и на следующий день сразу же отправился в автосалон. Менеджер автосалона как она себя называла Анастасия, несколько раз мне звонила и интересовалась скоро ли я приеду. С аэропорта первым делом поехал в автосалон. Очень жалко что я не прочитал отзывы про автосалон. Видимо нужно было самому наступить на эти грабли которые называются Краснодар. Моего менеджера с которым общались а точнее Анастасии, как сказали нет на месте. Меня начал обслуживать менеджер Дмитрий. Этот скользкий тип начал мне заговаривать зубы, что нужно внести предоплату за автомобиль и подождать пару часиков. Меня это насторожило, по просьбе показать ПТС автомобиля я получил отказ. Интересные люди, просят внести предоплату за автомобиль который не видел и не знаешь есть ли он на самом деле. После данных действий автосалона я сразу же его покинул и ни кому не советую его посещать чтобы не оказаться в дураках и не клюнуть на развод НакАвто. Желаю всем кто читает отзыв, отбросить сомнения и обойти стороной данный автосалон.
Крайне недовольна я осталась обслуживанием в НакАвто(((( Очень долго ждала, когда появится возможность купить машину. Так вот, для этих целей я и выбрала салон, о котором так много говорят в сети. Но потом поняла, что большая часть разговор является пустым трепом людей, которые там даже никогда не бывали! Иначе они были бы в курсе, что НакАвто нагло обманывает покупателей, устанавливая огромные цены на свои машины. Об этом вы не найдете информации ни на сайте, ни в заказных отзывах – все приходится выяснять самостоятельно. Вот и получается, что вы на них просто свое время тратите, и ничего взамен не получаете. Очень жалею, что так получилось. Если бы знала, что такие товарищи еще у нас в стране есть, никогда бы не обратилась к ним.
Накавто Екатеринбург, бебеля 132а, условия на сайте и предложения менеджера не соответствуют реальности, когда вы приедете в салон, вас ждут совершенно другие условия и цены. Менеджеры и кридитный отдел,специально тянут время, чтобы к концу рабочего дня вы уже были вымотаны и готовы на любые предложения и условия. Им остаётся только подкидывать вам предложения которые выгодны им. Будьте бдительны! Не подписывайте документы не прочитав внимательно.
Да п*здец, не автосалон, а сплошная помойка!!! Тачки все в хламину убитые продают, даже вмятины на корпусе не потрудились убрать. О каком «приличном сервисе» тут может идти речь? Товарищи, которые НакАвто облизывают, хватит вводить людей в заблуждение! Ваш дорогой и «надежный» салон ничем не может похвастаться!!! На сайте указывается абсолютная ложь, не имеющая под собой доказательной основы. Как тут и сказали, достаточно один раз к ним заглянуть, и все встанет на свои места. Вы сразу увидите, что салон очень дешевый, так как здание, которое они арендуют, такое чувство, что вот-вот развалится. Ну, и, конечно же, машин новых очень мало, в основном подержанные модели.
Отец хотел взять машину Ниву 5 дверную, цена 374 тыс предварительно одобрели 3 банка ставка низкая, приехали в салон, говорим так и так они начели по новому зоводить заявку но нужно указать первоначальный взнос, отец заплатил 10% от стоимости, нам сказали так нужно что бы банк вероятнее всего одобрил под низкий процент, 2 банка нам одобрили но нас меноджер не завет, мы сидели 2 часа подходим к ниму и говорим так и так, но в ответ услышали надо подождать ещё мин 30-40, решили отказаться от кредита, подходим и говорим что не хотим брать машину, и тут началось как собаки дикие на нас накинулись, из добрых и вежливых людей привротились в диких, начали орать на нас грубить, хомить, мы говорим отдайте нам первый взнос и тут нас шакировал их ответ что мы вам не чего не отдодим т.к эта сумма за была прописана в договоре если мы не будем брать машину, типа вы подписали договор, хотя я все внимательно прочитал там этого пункта небыло, ели как вернули денежные средства. Дорогие люди не ходите в эту еб***ю контору это перекупы, лудше берите у дилера у них есть и б/у авто и не кинут.
Машину я покупаю не впервые но с таким хамским обслуживанием и разводом как у этого дилера, я еще не сталкивался. Что бы не морочить себе голову с продажей своей машины,я решил приехать в этот автосалон и спокойно обменять его по Трейд Ин. Приезжаю как и договаривались, прямо к открытию, оставляю автомобиль на осмотр и диагностику, а сам в это время пошел смотреть что бы мне приобрести вместо моего авто. Доплатить хотел наличкой, не было желания влезать в кредитную кабалу, и у меня было всего 500 тысяч рублей, о чем я естественно сообщил консультанту. Попросил что бы не утруждал себя на уговоры поставить доп оборудование, все равно у меня на это нет средств. На что он скривил такую рожу, типа приехал тут бомжара и делает мне мозг. Я не стал заострять на этом внимание, не люблю ругаться и тратить зря нервы на идиотов. Потом выяснилось что желаемой машины нет в базовой комплектации у них в наличии нет, только если заказать. Ну думаю если за мою ласточку дадут нормально денег, то возможно и оформлю заказ. Но видно я везунчик, раз сама жизнь помогла мне сделать правильный выбор. Короче мою тачку оценили всего в 89 тысяч рублей, а это намного дешевле чем я за нее планировал получить. Конечно Нак Авто это лохотрон. Уехал я от них, пока меня на что нибудь не развели.
Был и я не так давно в этом конченом НакАвто и захотелось мне в срочном порядке написать отзыв об этом дилере, хочется чтобы как можно больше народу узнали о том беспределе, который там творится. Сразу скажу информация о стоимости, у них на сайте, не та что на самом деле. Все это развод!!! Приглянулся мне Фольсваген Туарег, за комплектацию комфорт нужно было заплатить 780 тысяч рублей. Я думал внесу половину наличкой, а на оставшуюся сумму оформлю автокредит. После томительного ожидания ответа с кредитной организации, мне наконец то дали добро и мы начали оформлять бумаги. Все документы я внимательным образом прочел, проверил документы на автомобиль и удостоверился что гарантия мне выдана. Вроде был предельно внимательным, но никак не ожидал, что автосалон, такая приличная с виду компания, может подменить мне договор. Да, вы не ослышались, именно подменили. Я когда смотрел, то цена Фольсваген была одной и процентная ставка составляла 4,9 процента, а дома раскладывая документы обнаружил совсем иные цифры. И сейчас фиг что кому докажешь!!!
В этом автосалоне, полнейший развод, остерегайтесь к ним обращаться, могут так запудрить мозги, что придется пол жизни за это платить. Расскажу о том лохотроне, с которым столкнулся я. Все довольно банально, я позвонил в автосалон, и получил ответ на все вопросы, а также одобрение на автокредит под 5 процентов. Приезжаю туда, меня сразу же ведут в кредитный отдел и чуть ли не пылинки сдувают, во время оформления. Причем все менеджеры собрались возле моей важной персоны, я еще подумал, вот это сервис. Но все оказалось просто, они сделали все возможное, чтобы отвлечь меня и дать на подписание другой кредитный договор. И теперь переплата за Ладу Х-рей. будет ровно в 3 раза выше первоначальной стоимости. Решайте сами, нужно ли вам это.
Этот дилер использует серые схемы продаж. Хотели чтобы я сначала заплатил за авто, а потом уже мне ее обещали пригнать со склада, но я то тоже не дурак, уже давно знаю об этом обмане. Говорю или вы показываете сейчас мне автомобиль или я не желаю иметь с вами дело, да еще и всему интернет сообществу расскажу о ваших махинациях. и мне все такие пригнали машину для осмотра, но явно видно, что комплектация намного дороже чем та, которую я хотел купить. Я стал возмущаться. Менеджер видимо понял что развод не удался и говорит, да мало ли лохов на белом свете, не ты так другой придет. Поэтому я и пишу этот отзыв, не будьте лохами, не ходите в данный автосалон.
Не надо приезжать в этот автосалон НакАвто, ничем хорошим это не закончится. Для меня вообще тот день когда я обратился в этот автосалон, стал самым гадким в этом году! Я и представить не мог, что вместо НОВОЙ МАШИНЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДЕРЖАННУЮ! А оказалось легко ПТС они якобы теряют, а ты получаешь дубликат, где не указан первый хозяин, так же пробег сматывают до нуля, а внешний вид доводят до идеального состояния. В итоге за Ниссан Альмера с меня содрали 690 тысяч рублей, и я получил 2 летний автомобиль. Понял я это довольно скоро, и написал жалобу на имя директора. Но он мне в письменном виде не ответил, а позвонил по телефону и сказал что судиться с ними нет смысла, так что мне лучше молчать. Откровенный бандитизм этот НакАвто!!!
Друзья не будьте так наивны и глупы, не может быть такого чтобы автосалон продавал машины по ценам ниже чем официальный дилер. Данный автосалон, просто обычные мошенники и продают несуществующие автомобили, отсюда и такая низкая стоимость. Им главное что бы вы приехали, а потом уже менеджеры используют любую возможность чтобы поиметь с вас денег. Мне вот предложили заплатить 10 тысяч рублей, только лишь за то что продавец расказал какие машины у них есть. Я ничего платить не стал, и мне стали угрожать. Только я этих тварей не боюсь. Поэтому послал всех нафиг и ушел. А ведь есть и те кто верит им и платит деньги. Лучше не связывайтесь с ними!!!!
Само существование этой организации под названием «Национальная автомобильная компания Накавто», большой недостаток этого славного города. Приехали в автосалон с Пензы. А нас послали далеко и надолго. Вернее не смогли продать машину которую мы заранее зарезервировали. Продавец хотел уговорить нас на приобретение другой машины, но мой отец, человек принципиальный. Сказал менеджеру что так работать нельзя и попросил позвать директора. Так тот не ожидал такого напора и стал орать что мы ему хамим и позвал охрану. Капец.. Отца я потом еле оттуда увел, так он был расстроен этой несправедливостью. Ну вы вообщем поняли смысл их работы, по телефону пообещать все что угодно, а потом могут запросто обмануть.
Одно хамье работает в этом дилерском центре, кто им вообще с людьми работать позволил. Посетил автосалон, только для того чтобы прицениться. А менеджер узнав что я не собираюсь сегодня ничего покупать, тут же начал по хамски себя вести. Я прекрасно слышал как он разговаривал со своим напарником, и говорили они явно меня, потому что больше покупателей в тот момент не было. Так вот он, говорит — Что эти бомжары сюда ходят, нашли выставку, наверное замерз и зашел погреться. Меня так это взбесило, я ведь в самом деле планировал приобрести автомобиль, но немного попозже. Подошел к нему и сказал что не стоит судить людей по их внешнему виду. Но он даже не смутился. Урод!!!
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НакАвто — КОНЧЕНЫЙ АВТОСАЛОН!!! Гавно у них там продается, а не машины. Людям из регионов там вообще делать нечего! Жители столицы, может, и могут себе позволить каждый месяц машины менять, но для меня такая покупка была на года. Я и подумал, что лучше уж я доверюсь официальному дилеру, а непонятно какой конторе, которая без году неделя работает. До сего момента о НакАвто вообще ничего не слышал, а тут вдруг их реклама буквально повсюду. Попахивает МММ, когда пытаются заманить к себе минимальными ценниками, а потом просто кидают. Ни лицензию показать не смогли, но нормального обслуживания предоставить. Короче, ничем примечательным данный салон не отличается от других сереньких дилеров. Мелких и ненадежных.
Буквально несколько дней обращался в Нак Авто. Перед тем как ехать туда позвонил и девушка предложила забронировать автомобиль. Собирался брать Фольсфаген Поло за наличный расчет. Цена автомобиля меня очень устраивала поэтому не хотел затягивать и на следующий день сразу же отправился в автосалон. Менеджер автосалона как она себя называла Анастасия, несколько раз мне звонила и интересовалась скоро ли я приеду. С аэропорта первым делом поехал в автосалон. Очень жалко что я не прочитал отзывы про автосалон. Видимо нужно было самому наступить на эти грабли которые называются Краснодар. Моего менеджера с которым общались а точнее Анастасии, как сказали нет на месте. Меня начал обслуживать менеджер Дмитрий. Этот скользкий тип начал мне заговаривать зубы, что нужно внести предоплату за автомобиль и подождать пару часиков. Меня это насторожило, по просьбе показать ПТС автомобиля я получил отказ. Интересные люди, просят внести предоплату за автомобиль который не видел и не знаешь есть ли он на самом деле. После данных действий автосалона я сразу же его покинул и ни кому не советую его посещать чтобы не оказаться в дураках и не клюнуть на развод НакАвто. Желаю всем кто читает отзыв, отбросить сомнения и обойти стороной данный автосалон.
Крайне недовольна я осталась обслуживанием в НакАвто(((( Очень долго ждала, когда появится возможность купить машину. Так вот, для этих целей я и выбрала салон, о котором так много говорят в сети. Но потом поняла, что большая часть разговор является пустым трепом людей, которые там даже никогда не бывали! Иначе они были бы в курсе, что НакАвто нагло обманывает покупателей, устанавливая огромные цены на свои машины. Об этом вы не найдете информации ни на сайте, ни в заказных отзывах – все приходится выяснять самостоятельно. Вот и получается, что вы на них просто свое время тратите, и ничего взамен не получаете. Очень жалею, что так получилось. Если бы знала, что такие товарищи еще у нас в стране есть, никогда бы не обратилась к ним.
Накавто Екатеринбург, бебеля 132а, условия на сайте и предложения менеджера не соответствуют реальности, когда вы приедете в салон, вас ждут совершенно другие условия и цены. Менеджеры и кридитный отдел,специально тянут время, чтобы к концу рабочего дня вы уже были вымотаны и готовы на любые предложения и условия. Им остаётся только подкидывать вам предложения которые выгодны им. Будьте бдительны! Не подписывайте документы не прочитав внимательно.
Да п*здец, не автосалон, а сплошная помойка!!! Тачки все в хламину убитые продают, даже вмятины на корпусе не потрудились убрать. О каком «приличном сервисе» тут может идти речь? Товарищи, которые НакАвто облизывают, хватит вводить людей в заблуждение! Ваш дорогой и «надежный» салон ничем не может похвастаться!!! На сайте указывается абсолютная ложь, не имеющая под собой доказательной основы. Как тут и сказали, достаточно один раз к ним заглянуть, и все встанет на свои места. Вы сразу увидите, что салон очень дешевый, так как здание, которое они арендуют, такое чувство, что вот-вот развалится. Ну, и, конечно же, машин новых очень мало, в основном подержанные модели.
Отец хотел взять машину Ниву 5 дверную, цена 374 тыс предварительно одобрели 3 банка ставка низкая, приехали в салон, говорим так и так они начели по новому зоводить заявку но нужно указать первоначальный взнос, отец заплатил 10% от стоимости, нам сказали так нужно что бы банк вероятнее всего одобрил под низкий процент, 2 банка нам одобрили но нас меноджер не завет, мы сидели 2 часа подходим к ниму и говорим так и так, но в ответ услышали надо подождать ещё мин 30-40, решили отказаться от кредита, подходим и говорим что не хотим брать машину, и тут началось как собаки дикие на нас накинулись, из добрых и вежливых людей привротились в диких, начали орать на нас грубить, хомить, мы говорим отдайте нам первый взнос и тут нас шакировал их ответ что мы вам не чего не отдодим т.к эта сумма за была прописана в договоре если мы не будем брать машину, типа вы подписали договор, хотя я все внимательно прочитал там этого пункта небыло, ели как вернули денежные средства. Дорогие люди не ходите в эту еб***ю контору это перекупы, лудше берите у дилера у них есть и б/у авто и не кинут.
Машину я покупаю не впервые но с таким хамским обслуживанием и разводом как у этого дилера, я еще не сталкивался. Что бы не морочить себе голову с продажей своей машины,я решил приехать в этот автосалон и спокойно обменять его по Трейд Ин. Приезжаю как и договаривались, прямо к открытию, оставляю автомобиль на осмотр и диагностику, а сам в это время пошел смотреть что бы мне приобрести вместо моего авто. Доплатить хотел наличкой, не было желания влезать в кредитную кабалу, и у меня было всего 500 тысяч рублей, о чем я естественно сообщил консультанту. Попросил что бы не утруждал себя на уговоры поставить доп оборудование, все равно у меня на это нет средств. На что он скривил такую рожу, типа приехал тут бомжара и делает мне мозг. Я не стал заострять на этом внимание, не люблю ругаться и тратить зря нервы на идиотов. Потом выяснилось что желаемой машины нет в базовой комплектации у них в наличии нет, только если заказать. Ну думаю если за мою ласточку дадут нормально денег, то возможно и оформлю заказ. Но видно я везунчик, раз сама жизнь помогла мне сделать правильный выбор. Короче мою тачку оценили всего в 89 тысяч рублей, а это намного дешевле чем я за нее планировал получить. Конечно Нак Авто это лохотрон. Уехал я от них, пока меня на что нибудь не развели.
Был и я не так давно в этом конченом НакАвто и захотелось мне в срочном порядке написать отзыв об этом дилере, хочется чтобы как можно больше народу узнали о том беспределе, который там творится. Сразу скажу информация о стоимости, у них на сайте, не та что на самом деле. Все это развод!!! Приглянулся мне Фольсваген Туарег, за комплектацию комфорт нужно было заплатить 780 тысяч рублей. Я думал внесу половину наличкой, а на оставшуюся сумму оформлю автокредит. После томительного ожидания ответа с кредитной организации, мне наконец то дали добро и мы начали оформлять бумаги. Все документы я внимательным образом прочел, проверил документы на автомобиль и удостоверился что гарантия мне выдана. Вроде был предельно внимательным, но никак не ожидал, что автосалон, такая приличная с виду компания, может подменить мне договор. Да, вы не ослышались, именно подменили. Я когда смотрел, то цена Фольсваген была одной и процентная ставка составляла 4,9 процента, а дома раскладывая документы обнаружил совсем иные цифры. И сейчас фиг что кому докажешь!!!
В этом автосалоне, полнейший развод, остерегайтесь к ним обращаться, могут так запудрить мозги, что придется пол жизни за это платить. Расскажу о том лохотроне, с которым столкнулся я. Все довольно банально, я позвонил в автосалон, и получил ответ на все вопросы, а также одобрение на автокредит под 5 процентов. Приезжаю туда, меня сразу же ведут в кредитный отдел и чуть ли не пылинки сдувают, во время оформления. Причем все менеджеры собрались возле моей важной персоны, я еще подумал, вот это сервис. Но все оказалось просто, они сделали все возможное, чтобы отвлечь меня и дать на подписание другой кредитный договор. И теперь переплата за Ладу Х-рей. будет ровно в 3 раза выше первоначальной стоимости. Решайте сами, нужно ли вам это.
Этот дилер использует серые схемы продаж. Хотели чтобы я сначала заплатил за авто, а потом уже мне ее обещали пригнать со склада, но я то тоже не дурак, уже давно знаю об этом обмане. Говорю или вы показываете сейчас мне автомобиль или я не желаю иметь с вами дело, да еще и всему интернет сообществу расскажу о ваших махинациях. и мне все такие пригнали машину для осмотра, но явно видно, что комплектация намного дороже чем та, которую я хотел купить. Я стал возмущаться. Менеджер видимо понял что развод не удался и говорит, да мало ли лохов на белом свете, не ты так другой придет. Поэтому я и пишу этот отзыв, не будьте лохами, не ходите в данный автосалон.
Не надо приезжать в этот автосалон НакАвто, ничем хорошим это не закончится. Для меня вообще тот день когда я обратился в этот автосалон, стал самым гадким в этом году! Я и представить не мог, что вместо НОВОЙ МАШИНЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДЕРЖАННУЮ! А оказалось легко ПТС они якобы теряют, а ты получаешь дубликат, где не указан первый хозяин, так же пробег сматывают до нуля, а внешний вид доводят до идеального состояния. В итоге за Ниссан Альмера с меня содрали 690 тысяч рублей, и я получил 2 летний автомобиль. Понял я это довольно скоро, и написал жалобу на имя директора. Но он мне в письменном виде не ответил, а позвонил по телефону и сказал что судиться с ними нет смысла, так что мне лучше молчать. Откровенный бандитизм этот НакАвто!!!
Друзья не будьте так наивны и глупы, не может быть такого чтобы автосалон продавал машины по ценам ниже чем официальный дилер. Данный автосалон, просто обычные мошенники и продают несуществующие автомобили, отсюда и такая низкая стоимость. Им главное что бы вы приехали, а потом уже менеджеры используют любую возможность чтобы поиметь с вас денег. Мне вот предложили заплатить 10 тысяч рублей, только лишь за то что продавец расказал какие машины у них есть. Я ничего платить не стал, и мне стали угрожать. Только я этих тварей не боюсь. Поэтому послал всех нафиг и ушел. А ведь есть и те кто верит им и платит деньги. Лучше не связывайтесь с ними!!!!
Само существование этой организации под названием «Национальная автомобильная компания Накавто», большой недостаток этого славного города. Приехали в автосалон с Пензы. А нас послали далеко и надолго. Вернее не смогли продать машину которую мы заранее зарезервировали. Продавец хотел уговорить нас на приобретение другой машины, но мой отец, человек принципиальный. Сказал менеджеру что так работать нельзя и попросил позвать директора. Так тот не ожидал такого напора и стал орать что мы ему хамим и позвал охрану. Капец.. Отца я потом еле оттуда увел, так он был расстроен этой несправедливостью. Ну вы вообщем поняли смысл их работы, по телефону пообещать все что угодно, а потом могут запросто обмануть.
Одно хамье работает в этом дилерском центре, кто им вообще с людьми работать позволил. Посетил автосалон, только для того чтобы прицениться. А менеджер узнав что я не собираюсь сегодня ничего покупать, тут же начал по хамски себя вести. Я прекрасно слышал как он разговаривал со своим напарником, и говорили они явно меня, потому что больше покупателей в тот момент не было. Так вот он, говорит — Что эти бомжары сюда ходят, нашли выставку, наверное замерз и зашел погреться. Меня так это взбесило, я ведь в самом деле планировал приобрести автомобиль, но немного попозже. Подошел к нему и сказал что не стоит судить людей по их внешнему виду. Но он даже не смутился. Урод!!!