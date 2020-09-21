Автосалон Автоцентр на Московском отзывы Адрес: г. Ярославль, Московский пр-т, 120 Сайт: https://ac-yaroslavl.ru/ Телефон: +7 4852 388570
Автоцентр на Московском разводят! впаривают кота в мешке, как-будто это в порядке вещей. по телефону обещали, что машина стопудово на стоянке, приходи и забирай. на месте манагер дурака включил: сначала оплатите, потом привезем. сбрендили что ли они там? кто на такое подпишется, отдавать пол ляма не понятно за что? машину обязательно нужно не только видеть,но и проверить, тем более когда покупаешь бэушную. а потом х*ень какую-нибудь подсунут и неустойку за отказ сдерут. я про такое уже наслышан, благо есть ресурсы, где пропускают правдивые отзывы. вот и от меня теперь совет, не лезьте вы к этим кидалам! им соврать, как два пальца о…сать, пойдут на что угодно, только бы поиметь с вас.
Очень мутное заведение, я бы не советовала никому с ними связываться. Обещают одно, по факту разводят, за свои слова вообще не отвечают. Мне была обещана Лада Веста со скидкой 10%. Якобы у них сейчас акция. Приехала, но в прайсе увидела другую цену. Задала вопрос менеджеру, он сказал, что раз обещали, значит будет. Потом в договоре в графе скидка, я тоже ничего не увидела, снова обратилась с этим же вопросом к менеджеру. Он опять отмазался на словах. Я попросила заверить его слова документально. На что он сказал, чтобы я не переживала на счет этого, а лучше бы внесла предоплату. Меня это насторожило. Скидка либо есть, либо нет. Если она есть, внесите ее в договор, а если нет, не надо парить мне мозги, я куплю в другом месте. Менеджер на это пожал плечами, мол, ваше дело. Выходит, раз клиент повелся, то разведут, а раз нет, то и не надо.
Не верьте Автоцентр на Московском! Разводят жестко и безжалостно! Хотела обменять свою Весту по трейд ину, изначально оценили в 380 тысяч. Подбивали уже внести предоплату за новую, но меня что-то тормознуло. И не зря, как оказалось. Они “обнаружили” серьезные проблемы в моей Весте и сказали, что максимум, могут дать за нее 100000. Да у меня свояк ее хотел покупать за 350000, я и то не согласилась. Уроды, обнаглели уже в конец! А представьте, если бы я уши развесила и предоплату уже внесла, всё! фиг бы я потом чего добилась. Почти на 200 тысяч хотели поиметь! Нефиг там делать, автосалонов много, выбрать можно. А к этим кидалам забудьте дорогу.
Не оправдали они моих надежд( Я изучила официальный сайт автосалона, все здорово и весьма убедительно. Выбрала себе машину и для пущей уверенности позвонила. Пообщалась с менеджером Вадимом, который мне все подробно и доходчиво рассказал. Я поехала в автосалон, в надежде, что сегодня же приеду домой на новенькой машине, о которой мечтала последние пару лет, собирая на нее деньги. А тут так выгодно, у меня еще и 100000 останется. Ну, растягивать не буду, в общем, приехала я и узнала, что машина пока на складе, привезут в скором времени, после предоплаты. Я повелась. Ну а дальше, как по вышеизложенному. Привезли, но не в той комплектации. Отказаться можно, только отстегнув им 10%. Так что мне даже не хватило тех “сэкономленных” 100000, пришлось еще 30000 доплачивать. Не рекомендую никому, разводят.
Не, ну чё за фигня? У них невозможно нормально проверить машину, они не дают этого сделать. Присматривал себе бэушку, предложили несколько на выбор. Под капот лезть нельзя, только просто посмотреть; за руль самому нельзя, менеджер чуток прокатит, не выезжая за пределы, и всё. А как я могу понять, нормальный это автомобиль или имеются какие-то проблемы. Зато сразу выманивают предоплату, еще не понял, буду брать или нет, а 30% уже надо оплатить. Чё то мне всё это как-то мутно и подозрительно показалось. Передумал покупать, хоть и цену неплохую предлагали. Да ну их, с такими связываться, себе дороже выйдет. Вообщем автосалон Автоцентр на Московском не рекомендую ни кому!
Я просто хотел нормально купить автомобиль и всё. Нормально, без проблем, без нервотрёпки. НО! Оказывается в наше время это практически нереально. Кругом сплошной развод. На сайте всё замечательно, звонил, общался с менеджером, тоже всё лучше некуда. Приехал в салон, встретили, авто показали, договор подписал, оплатил. Казалось бы, что ещё нужно? Сделка завершена, все довольны. НЕТ! Эти твари не могут работать нормально! Им обязательно нужно развести, швырнуть, нагнуть. Оплата моего авто прошла как предоплата и мне еще, как выяснилось, нужно доплатить 280 т.р. На мои возмущения стали хамить и заявили, что если мне что-то не понравилось, я могу отказаться от покупки, оплатить неустойку и валить. Так и вышло! Мне вернули деньги, забрав оттуда 97 т.р. теперь мне предстоят дополнительные, незапланированные траты на адвоката, на поездки в суд. Зачем я только с ними связался?
Здравствуйте. Ищу братьев по несчастью, кого автосалон обманул так же, как меня. Брала у них автомобиль в кредит. Попала, кошмар как! сутки ревела, не знала что делать. Потом взяла себя в руки и решила любыми путями найти выход из этой мерзкой ситуации и добиться справедливости. Обратилась к адвокату, обещал помочь, но посоветовал найти побольше людей с подобной проблемой. Так увеличатся шансы на положительный исход дела. Что толку от того, что мы просто пишем отзывы, рассказываем друг другу о наших несчастьях. Нужно действовать сообща и наказать мошенников. Заставить автосалон компенсировать нам все наши убытки, как материальные, так и моральные. Пора заканчивать с этим беспределом Пишите в лс, жду.
Читал про Автоцентр на Московском, жесть конечно. По началу думал, что там только с кредитами чудеса творят, теперь понял что туда лучше совсем не соваться. Кидают не по детски. Но су*а цены такие завидные выставляют, что нелегко устоять. Мне у них на сайте приглянулась одна б/ушка, позвонил им, менегер сказал, что можно приезжать и забирать без проблем, скидос пообещал и зимнюю резину в подарок. Я уже конкретно собрался посетить данное заведение, да вот наткнулся на ваши отзывы. Спасибо, что пишете правду. На офсайте автосалона таких откровений не найти. Буду искать дальше, надеюсь что еще реально найти порядочного продавца подержанной тачки.